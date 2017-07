Con emotivo video, James Rodríguez se despidió del Real Madrid

0







James Rodríguez tendrá un nuevo reto en su carrera deportiva y es jugar en el Bayern Múnich, pero antes de dicho desafío, el '10' publicó en sus redes sociales un emotivo video en el que se despide del Real Madrid.

El volante cucuteño agradece al cuadro español por los tres años que jugó en el club y aseguró irse feliz, ya que siempre portó con mucho orgullo la camiseta del Real Madrid. También agradeció a los hinchas por su apoyo. James le deseó lo mejor de los éxitos a los conducidos por Zinedine Zidane.

"Queridos madridistas, sólo me embarga la gratitud por todos los buenos momentos que pasé, fueron tres años maravillosos, me voy feliz de haber podido vestir esta camiseta, la cual siempre vestí con mucho orgullo. Sólo me resta decir gracias por todo el cariño, me llevó conmigo las mejores experiencias. ¡Gracias por todo! Éxitos siempre", escribió el capitán de la Selección Colombia en su red de Instagram.

Este es el video:

Redacción Futbolred