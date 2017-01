¿Arriesgarían a James ante la epidemia de lesiones en el Real Madrid?

0







"James se apunta al intento de remontada en Vigo. El crack blanco está dispuesto a arriesgar para estar el miércoles a las órdenes de Zidane en el compromiso copero frente al Celta”, dice el diario español 'Marca'. Y entonces surgen las dudas: ¿es conveniente que vuelva al campo sin tener el alta médica total? ¿Tiene el 10 el poder para decidir que regresa antes de tiempo, con todo lo que eso implica? ¿Cambiará Zidane una política radical de más de un año ante la epidemia de lesiones que enfrenta?

La situación del equipo ‘merengue’ es, sin duda, caótica. Marcelo y Luka Modric estarán al menos un mes de baja. Ambos se suman en la enfermería a lesiones de larga duración como Gareth Bale, Pepe y Fabio Coentrao, siempre con problemas musculares. Dani Carvajal y Marco Asensio, sin dejar atrás a Danilo, que este fin de semana sufrió una nueva recaída.

Según el diario español, el compromiso que le mostró el colombiano a su entrenador en vista de la emergencia fue vista con buenos ojos. Sin embargo, justamente este fin de semana, el francés fue enfático al hablar de lo que opina sobre la posibilidad de apurar a un jugador lesionado: “No arriesgamos porque no podemos. No voy a arriesgar nunca con un jugador que no está al 100 por ciento”, dijo. Así de claro, así de innegociable.

No hablaba de James sino de Danilo, pero la opinión es la misma para todos los que no tienen el alta médica. “Él (Danilo) quería jugar (ante las lesiones de sus compañeros) pero no es bueno hacer eso”, añadió Zidane.

Con ese antecedente, que además ha aplicado a rajatabla para toda la plantilla, empezando por el propio Cristiano Ronaldo, es poco probable que eche mano de James para intentar darle vuelta al marcador adverso frente al Celta (1-2). Poco probable, pero no imposible.

Ahora, vale recordar que el estratega esperaba contar con James este lunes, sin tener en cuenta la crisis derivada de las lesiones, con lo cual puede ser que ni siquiera haga falta correr riesgos. "Tiene todavía molestias en el sóleo pero creo que la semana que viene, ojalá que ya el lunes, esté con nosotros. Hemos tenido muchas lesiones pero pocas musculares, espero que James ya esté con el equipo el lunes. Es nuestra idea. Los fisios están trabajando bien con él", manifestó el pasado viernes 20 de enero.

Vale decir también que este año comenzó Zidane con el objetivo de recuperar al talentoso colombiano y él le respondió con fútbol y goles contra Sevilla en Copa del Rey (3-0). Fue uno de los mejores partidos de la temporada junto a la apisonadora blanca en el Vicente Calderón. Al siguiente encuentro, en el triunfo liguero contra el Granada, se lesionó. Un problema en el sóleo del que recayó y que ya le ha hecho perderse cuatro partidos.

Lo cierto es que James tiene una oportunidad de oro para recuperar la confianza del club, el técnico y la afición. Si el cuerpo lo permite, se puede consolidar su revancha.

Redacción Futbolred