'Yo me veo como revelación del Mundial': Wilmar Barrios

El mediocampista colombiano Wilmar Barrios cree que puede convertirse en el jugador "revelación" del Mundial de Rusia, luego de ser pieza clave para que Boca Juniors lograra el bicampeonato en la liga de Argentina la semana pasada.

Barrios, que en el último año ganó protagonismo en el seleccionado "cafetero", forma parte de la lista provisoria de 35 futbolistas para la Copa del Mundo anunciada el lunes por el técnico José Pékerman.



"Yo me veo como revelación del Mundial. Hay que pensar en grande para que las cosas se den como uno quiere", dijo en una entrevista con Reuters el futbolista de 24 años, que llegó a Boca Juniors en 2016 desde el Deportes Tolima de su país para destacar como mediocampista central.



En la selección colombiana, donde ha jugado 10 partidos, ese puesto pertenece a Carlos Sánchez, un jugador de 32 años del Espanyol de Barcelona, por lo que Barrios ha tenido que desempeñarse en distintas posiciones del mediocampo colombiano.



Sin embargo, en los amistosos previos para el Mundial que Colombia disputó en marzo en Europa, Barrios actuó en su puesto habitual y fue destacado en forma unánime por los medios colombianos. "Me preparo todos los días para el Mundial. Me preparo dando lo mejor y manteniendo el nivel. Sueño todos los días con eso, todos los días me entusiasmo, todos los días me preparo para llegar bien", explicó.



Pékerman también incluyó en la lista provisoria a los otros tres colombianos que juegan en Boca: Frank Fabra, Edwin Cardona y Sebastián Pérez. "Son mis hermanos. Es una alegría muy grande que estemos todos", expresó Barrios.



James Rodríguez (Bayern Munich), Radamel Falcao (AS Mónaco), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), David Ospina (Arsenal FC), Dávinson Sánchez (Tottenham Hotspur) y Yerry Mina (FC Barcelona) son las principales estrellas del seleccionado del país sudamericano.



Colombia -que participó en los mundiales de 1962, 1990, 1994, 1998 y 2014- debutará en Rusia el 18 de junio ante Japón, el 24 enfrentará a Polonia y el 28 cerrará su participación en el grupo H ante Senegal. "Hay muchas selecciones que son candidatas, pero nosotros aspiramos a hacer un gran Mundial y esperamos que salga todo como lo deseamos", dijo Barrios.