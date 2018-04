'Mina nos ha ayudado pero confío en los centrales que tengo': Valverde

El colombiano Yerry Mina fue una de las noticias en la rueda de prensa del técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, previo al duelo liguero de este martes en casa del Celta. Y sus declaraciones no favorecen para nada al central.

"Veo que tengo a muchos países revolucionados", empezó diciendo el DT, a una pregunta sobre el gran desconcierto que hay en Colombia por la poca continuidad de uno de los indiscutibles en la selección nacional.



"Yerry Mina es un central y tenemos cuatro en la plantilla. Llegó en un momento difícil para integrarse en el equipo, porque fue con la temporada en marcha. Nos ha ayudado y aún puede hacerlo, pero confío en los centrales que tengo. Thomas Veramelen era el cuarto central y se ha ganado la confianza y es el tercero, él también puede hacerlo. Tendrá su oportunidad", declaró Valverde.



El énfasis en que tiene suficientes centrales y sus evidentes dudas sobre la adaptación de Mina no han más que fortalecer el rumor sobre una presunta cesión al final de la presente temporada, precisamente para darle continuidad.



Si a eso se suma el interés del Barcelona en otro defensa central, el francés Clement Lenglet, quien a sus 22 años ya es un inamovible del Sevilla y ha sido seguido por los catalanes desde que despuntó en la selección francesa sub16, las posibilidades del hijo de Guachené de mantenerse en el club de sus sueños se siguen desvaneciendo.



El diario Sport informa que el Barcelona pagaría hasta 45 millones de euros por Lenglet por al menos dos razones de peso: "La primera, que Vermaelen, con quien está encantado el entrenador, cumplirá 33 años. Y la segunda, que Yerry Mina no acaba de convencer al técnico extremeño. No sería de extrañar que a final de temporada se buscara una opción para el colombiano. Y Lenglet es joven, ya ha demostrado su nivel en LaLiga, tiene perfil Barça y es asequible".



Por ahora, Mina se enfoca en seguir trabajando para ganarse un lugar, que con la rotación esperable para el duelo de Liga, teniendo en cuenta que el sábado se juega la final de la Copa del Rey contra Sevilla, sería una posibilidad. En todo caso, es un hecho, por las palabras de Valverde, que el futuro en el Barcelona es muy incierto.