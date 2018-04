Teófilo Gutiérrez vuelve a La Bombonera: su historial contra Boca Juniors

Atlético Junior visitará este miércoles a Boca Juniors, en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. El juego del grupo 8 de la Copa Libertadores, iniciará a las 7:45 de la noche. Y no cabe dudas que el condimento de este duelo lo pondrá Teófilo Gutiérrez, el polémico delantero que tiene un historial muy particular en la cancha del equipo argentino.

‘Teo’ ha jugado cinco veces en el mítico estadio xeneize: una vez con Racing, tres ocasiones con River Plate y una más con Rosario Central. Su saldo en resultados fue de un triunfo, tres empates y una sola derrota.



Su primera visita a La Bombonera se dio el 20 de noviembre de 2011. Su presentación fue tristemente recordada, pues no jugó como se esperaba y luego quiso pasarse de vivo; así, el barranquillero simuló una infracción dentro del área rival, pero el árbitro Néstor Pitana no solo no pitó la aparente falta, si no que expulsó al colombiano por pecharlo. Y para colmo, el ‘29’ se fue del campo enfrentándose a la afición local, naciendo una enemistad con Boca.



Expulsión de Teófilo Gutiérrez con Racing en La Bombonera

A los 31 minutos del segundo tiempo, Gutiérrez explotó y dejó a su equipo con nueve jugadores.

Teo es expulsado y se enfrenta a la hinchada de Boca Juniors

Teófilo, enfrentándose a la barra de Boca Juniors.

Gutiérrez Roncancio regresó a la casa boquense el 30 de marzo de 2014, ya defendiendo a River Plate. Ese día su equipo se impuso 1-2 en partido de Liga, y ‘Teo’ no tuvo problemas en ese partido; y pudo celebrar al final, con calma y sin excesos.



En el mismo 2014, el 20 de noviembre, River y ‘Teo’ visitaron a Boca en la Copa Suramericana, en el juego de ida de la semifinal. 0-0 en un partido en el que el colombiano parecía pasar desapercibido, a pesar de ser amonestado. Pero al final del partido, cuando los jugadores iban a sus vestuarios, Gutiérrez se tapó la nariz para provocar a los aficionados.



Así fue el gesto provocador de 'Teo' a los hinchas xeneizes. Foto: Archivo

El 3 de mayo de 2015, Teófilo Antonio perdió por única vez en La Bombonera. Su equipo cayó 2-0 en partido liguero; el ‘19’ jugó 71 minutos y no brilló, pero tampoco hizo escándalo, en ese compromiso.



Su última actuación fue recordada porque ‘Teo’ marcó gol y luego se fue expulsado. El 20 de noviembre de 2016 anotó el que significó el empate 1-1 de Rosario Central, pero en la celebración hizo el gesto de la banda cruzada de River, del que es hincha confeso. Ese gesto desató la ira de hinchas y jugadores: Carlos Tévez y Ricardo Centurión fueron los más enojados, y al final se fue expulsado Centurión y el colombiano. Y otra vez, yendo al camerino, hizo el gesto de que en La Bombonera había un olor fuerte.



Teófilo Gutiérrez, gol y expulsión con Rosario Central

El show de 'Teo', en su más reciente presentación.

Este miércoles, Teófilo espera brillar positivamente y ayudarle al Junior a sumar sus primeros puntos en la Copa Libertadores. El equipo barranquillero lo necesita para sumar en La Bombonera y seguir con vida en el certamen continental.

Redacción Futbolred