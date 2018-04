Sebastián Pérez volvería a jugar en La Bombonera tras 386 días

El periplo de Sebastián Pérez por el fútbol argentino no ha sido el esperado. Aunque llegó con mucho reconocimiento a Boca Juniors, no ha podido demostrar sus habilidades y una lesión de ligamento cruzado en su pierna izquierda lo mantuvo alejado de las canchas por más de seis meses.



Actualmente, el volante colombiano entrena con normalidad, pero Guillermo Barros Schelotto no le ha dado muchas oportunidades en el plante principal. De hecho, en el 2018, Pérez ha disputado solo dos encuentros: uno en Liga (5 de marzo de 2018) y otro en Copa Libertadores (1 de marzo).



Aunque ha estado en algunas convocatorias, el antioqueño no ha sumado ni un solo minuto en La Bombonera, el recinto histórico del fútbol xeneize y que debe ser el fortín para estas fechas finales, en la que buscan obtener el título de la Liga de Argentina por segundo año consecutivo.



La última vez que Sebastián Pérez jugó en este estadio fue el 2 de abril del 2017, hace más de un año. En aquella oportunidad disputó 65 minutos. A la postre, su equipo ganó 1-0. Pero días después llegó su lesión de ligamento cruzado y no pudo volver a pisar el césped de La Bombonera.



Desde aquel momento mucho ha cambiado la vida de Pérez. Su alimentación cambió y ahora es vegano. Jugó algunos partidos con la reserva. Pero poco fútbol ha tenido.



Ahora, este domingo, Sebastián podría volver a jugar con el xeneize, pues su equipo lo necesita. Con solo tres puntos sobre Godoy Cruz, los de Guillermo Barros Schelotto necesitan sumar contra Newell’s para alejarse en el liderato. Dos partidos seguidos han obligar a hacer cambios al DT y esta es la oportunidad para reaparecer como un salvador.



Por su parte, Wilmar Barrios y Edwin Cardona se recuperan de sus lesiones, mientras que Frank Fabra también estaría entre los titulares del juego de este domingo.