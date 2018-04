Óscar Murillo se recuperó de su lesión y está convocado con Pachuca

Óscar Murillo se recuperó de su lesión sufrida con la Selección Colombia en la fecha Fifa, contra Australia, y fue convocado por Pachuca para enfrentar a Atlas este fin de semana.

Por medio de un comunicado, el club mexicano confirmó la noticia de que el colombiano superó su lesión y está entre los jugadores que disputarán de la jornada 17, última, del todos contra todos.



Pachuca se encuentra noveno, por fuera de los equipos que clasificarán a la liguilla del fútbol azteca. Pero tiene la posibilidad de clasificarse si le gana a Atlas este sábado.



El último encuentro de la ‘Muralla’ con los tuzos fue en la fecha 12 frente a Necaxa, tras el que ya sumaba más de 1080 minutos, sin embargo han sido 4 los encuentros en los que ha estado ausente a causa de su rehabilitación, de la que le propio Óscar cuenta que ya está a disposición del cuerpo técnico.



“Ya estoy muy bien, gracias a Dios la recuperación fue muy buena, me recuperé de la mejor forma, estoy entrenando a la par de los compañeros y me siento en excelente forma y esperemos que el cuerpo técnico si me coloca, dar lo mejor como siempre y ayudar siempre al equipo”, dijo el colombiano en la página de Pachuca.