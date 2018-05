Nuevo técnico de Monterrey abre la puerta al regreso de Edwin Cardona

Edwin Cardona terminó su primer año con Boca Juniors con un título de la Liga de Argentina; sin embargo, el préstamo con el xeneize termina y solo queda esperar si harán uso de la opción de compra que le puso el Monterrey mexicano, dueño de sus derechos. En caso de que el equipo boquense no se decida a adquirir al volante colombiano, ya el nuevo técnico de los rayados, Diego Alonso, aseguró que lo espera con los brazos abiertos.

El entrenador uruguayo fue nombrado en su nuevo cargo hace apenas unos días, pero ya diseña su equipo para el segundo semestre del año. Y aunque no depende de él, sino de las negociaciones que se adelanten con Boca, el DT sí quisiera contar con Edwin, pues es una debilidad desde que dirigía al Pachuca.



“Me es muy difícil hablar de jugadores cuando no he podido hablar con ellos, lo que sí te puedo decir es que (Cardona) es un futbolista que a mí me llama mucho la atención, en su momento lo quise en el Pachuca porque entendía que nos podía ayudar”, aseguró Alonso en declaraciones a ‘Grupo Multimedios’.



Por ahora Cardona está en Medellín esperando si será convocado a la Selección Colombia que participará en el Mundial de Rusia 2018, y también a la expectativa si Boca Juniors lo compra o se devuelve a México.