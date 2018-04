Luis Muriel entra en cuenta regresiva para ‘clasificar’ al Mundial

Este viernes inicia la fecha 35 de la Liga de España con el duelo entre Levante y Sevilla, que luchan por la permanencia y por clasificar a la Europa League, respectivamente. En el equipo andaluz espera tener acción Luis Fernando Muriel, quien entra en la recta final de la temporada para llamar la atención de José Pékerman y que lo convoque a la Selección Colombia, para jugar el Mundial de Rusia 2018.

Al Sevilla le restan cinco partidos en la Liga, cinco oportunidades que espera tener Muriel para rematar en buen nivel la temporada y ser llamado en el pre listado de 35 jugadores que convocará Pékerman a la Selección. Si sus números y sus actuaciones terminan siendo buenos, estará más cerca la posibilidad de representar a Colombia en la Copa del Mundo.



Más allá de que ‘Luisfer’ tiene 43 apariciones con el equipo sevillista en la actual campaña (26 en Liga, 9 en Copa del Rey y 8 en Champions), ha sido presa de críticas por su falta de gol, ya que su técnico, Vincenzo Montella, lo ha alineado la mayoría de veces como atacante en punta. Así, su promedio es de 0,2 goles por partido; o mejor, que el atlanticense tiene un promedio de gol cada 4 partidos.



Muriel, de 27 años, no apareció en los partidos decisivos de su equipo en la campaña. Anotó dos goles en Copa del Rey, frente a FC Cartagena y Leganés -en semifinal-, pero quedó en deuda contra Atlético de Madrid y Barcelona, en una estrepitosa final -perdieron 5-0- en la que todo su equipo dio pena. Mientras que en ocho juegos de Liga de Campeones de Europa, no apareció en las redes contrarias.



Después de enfrentar a Levante, Sevilla terminará el calendario contra Real Sociedad (local), Real Madrid (local), Real Betis (clásico de visitante) y Alavés (local), todos, claro está, en Liga.



‘Don José’ le ha dado confianza



Hace cuatro años, José Néstor Pékerman dejó por fuera a Muriel del Mundial de Brasil 2014. Pero la confianza en el proceso a Rusia no ha disminuido. Luis Fernando jugó diez partidos de Eliminatorias; estuvo en un juego de Copa América-2015 y disputó dos amistosos: uno en 2016, contra España, y recientemente jugó y anotó contra Francia.



Así, manteniendo su nivel, Luis Fernando Muriel Fruto sueña con ‘clasificar’ en el listado oficial de 23 colombianos que irán al Mundial. Pero primero debe aprovechar las oportunidades en Sevilla, ser titular y, en lo posible, marcar goles que le den crédito.