¡Tome nota! Fecha y horario del debut de los colombianos en Europa

La temporada europea inicia, en su gran mayoría, el próximo fin de semana (10 a 12 de agosto) y los jugadores colombianos buscan una vez más ser protagonistas en sus equipos. Por este motivo, para que no se pierda ningún partido, FUTBOLRED le cuenta cuándo debutan los cafeteros que hicieron parte de la última convocatoria de la Selección y que militan en Europa.

El ‘Tigre’ se estrena frente al Nantes

Radamel Falcao no hizo parte de la convocatoria del Mónaco en el partido de la Supercopa de Francia en el que cayeron 4-0 frente al PSG. Lo que da entender que será titular el próximo sábado 11 de agosto (10:00 a.m.) cuando el equipo del principado se mida frente al Nantes en la primera fecha de la Ligue 1.

James: ¿estará en la Supercopa de Alemania?

El primer partido oficial del Bayern Múnich será el domingo 12 agosto frente al Frankfurt por la Supercopa de Alemania. James Rodríguez no tuvo minutos en los partidos amistosos ya que venía recuperándose de una lesión, lo más probable es que esté listo para este encuentro, pero su presencia en el once inicial no está garantizada.

Cuadrado y Cristiano inician su camino en la Seria A



La Juventus, con Juan Guillermo Cuadrado y Cristiano Ronaldo, tiene su estrenó el sábado 18 de agosto (11:00 a.m.) frente al Chievo Verona por la primera fecha de la Serie A.

Bentancur 🇺🇾, Douglas Costa 🇧🇷, Cuadrado 🇨🇴, Dybala, Higuain 🇦🇷 e Cristiano Ronaldo 🇵🇹: primo giorno di lavoro per i nazionali, tra JTC e JMedical! 🙌#ForzaJuve pic.twitter.com/3Ge2pugb6D — JuventusFC (@juventusfc) 30 de julio de 2018

Ospina sigue sin definir su futuro

David Ospina continúa sin definir si seguirá con el Arsenal, de Inglaterra, para esta temporada. Los rumores lo ubicaron en el Besiktas, que inicia su participación en la Liga Turca el domingo 12 de agosto frente al Akishar. Mientras que los gunners debutan en la Premier League ese mismo día, a las 10:00 a.m., frente al Manchester City.

Arias y su posible debut en el ‘Atleti’

Santiago Arias podría debutar en su nuevo equipo el lunes 20 de agosto (1:00 p.m.), cuando el Atlético de Madrid juegue contra el Valencia por la primera jornada de la Liga española.



Zapata y Bacca, con realidades diferentes

El primer partido del Milan en la Seria A es el domingo 19 de agosto, a la 1:30 p.m., frente al Genoa. Mientras que Cristian Zapata hizo parte de la pretemporada de la escuadra italiana, Carlos Bacca no viajó con el equipo a Estados Unidos y no está garantizada su continuidad.

Yerry con un ‘pie’ en el Everton

Según la prensa española el Everton estaría a horas de presentar a Yerry Mina como nuevo jugador. De llegar al equipo inglés, el defensor tendría su primer partido, aunque difícil que vea minutos, el sábado 11 de agosto a las 11:30 a.m. contra el Wolverhampton. Mientras que si se queda en el equipo culé, la primera contienda será el sábado 18 frente al Deportivo Alavés.

Dávinson va por otra buena temporada en la Premier

Cada vez más asentado en el Tottenham Hotspur, Dávinson Sánchez hará su estrenó en esta temporada en la Premier League el próximo sábado 11 de agosto a las 6: 00 a.m. frente al Newcastle.



Mojica y el Girona se estrenan contra el Rayo Vallecano

Johan Mojica fue uno de los titulares fijos en la temporada pasada con el Girona y este semestre inician su camino en la Liga española el viernes 17 de agosto a la 1:15 p.m. frente al Rayo Vallecano.

La ‘Roca’ Sánchez seguiría en la Seria A



Sin la continuidad confirmada en la Fiorentina, a Carlos Sánchez lo vinculan con el Cagliari. De quedarse en la ‘Fiore’ el primer partido sería el domingo 19 de agosto (1:30 p.m.) frente a la Sampdoria. De llegar a su nuevo equipo, la primera contienda será en el mismo día y horario, pero el rival sería el Empoli.

Si Lerma llega el Bournemouth debuta el…

Jefferson Lerma estaría a días de ser nuevo jugador Bournemouth, que juega su primer partido en la Premier League frente al Cardiff el sábado 11 de agosto a las 9:00 p.m. De quedarse en Levante, jugaría su primera contienda el viernes 18 contra el Betis.

Izquierdo va por otra temporada con buen nivel

José Heriberto Izquierdo debuta junto al Brighton & Hove Albion en la temporada 2018/19 de la Premier League frente al Watford, el sábado 11 de agosto a las 9:00 a.m.

Muriel y Sevilla inician la Liga vs. Rayo Vallecano

Luis Fernando Muriel inicia una nueva temporada en la Liga de España con el Sevilla el domingo 19 de agosto a la 1:15 p.m. frente al Rayo Vallecano.