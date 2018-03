Juan José Perea: la joven promesa colombiana que fichó el Porto

Juan José Perea es un jugador colombiano de 18 años, recién cumplidos, que fue fichado por Porto tras pasar por Red Bulls Salzburg, equipo con el que jugó pero tuvo que salir luego de que la Fifa ‘amenazara’ al club con sancionarlo por tener a un jugador menor de 18 años.

Perea, ha estado en la Selección Colombia de su categoría y, lo más seguro, es que sea llamado a la convocatoria de la Sub-20 en este año. FUTBOLRED habló con el jugador y usted puede conocer la historia del nuevo jugador de Porto:



¿Cómo empezó su carrera en el fútbol?



“Yo empecé a jugar desde los 5 años en Escofutuper, la escuela que fundó mi abuelo y que toda mi familia ha mantenido. A los 12 y 13 empecé a estar en Selección Bogotá haciendo todos los procesos y en 2014 quedé goleador y mejor jugador. Luego tuve la oportunidad de ir a la Selección Colombia Sub-15".



¿Cuál fue su primer equipo y cómo lo conocieron allá?



“Estando con la Sub-15 viajamos a Bolivia para enfrentar un torneo. En Bolivia había muchas personas que reclutaban para sus equipos y ahí estaba el de Red Bull Salzburg y me llevaron para allá. Yo apenas tenía 15 años me fui a vivir allá y duré dos años".



El jugador estuvo en Austria con Red Bulls Foto: Tomada de Facebook: Juan José Perea

¿Por qué salió del Red Bull Salzburg de Austria?

Cuando estuve en Austria no pude jugar mucho por causa de la Fifa, porque los jugadores extranjeros o latinos solo pueden jugar con pasaporte europeo o siendo mayores de edad



"Yo estaba jugando en Salzburg y un día la Fifa demandó al club porque ellos me tenían viviendo y como jugador de ellos. Por lo que si el equipo quería que jugara para ellos le iban a poner una multa y no podían fichar jugadores, entonces me pidió el favor de que saliera del club".



¿Qué hizo luego salir de Austria?



“A los 17 años volví de Austria pero seguí haciendo temas de Selección Colombia, jugué el Suramericano Sub-15, hice microciclos de la Sub-17 con Orlando Restrepo”.



Perea estuvo en la Selección Colombia de su categoría. Foto: Tomada de Facebook: Juan José Perea

Tras irse de Austria, ¿qué equipo lo buscó?



“Llegó la oportunidad de ir al Anderlecht, el equipo vio unos videos míos de cuando estaba en Red Bulls y quiso que jugará un torneo con ellos. Ahí fue donde me vio el Porto y le hicieron una gran oferta a mi papá y a mi empresario. Allá no hubo problema de mi edad porque fue solo un torneo”



¿Cómo fue el proceso con Porto para firmar el contrato e involucrarse al equipo?



“Hace dos meses estoy viviendo acá, el 23 de febrero cumplí los 18 y ahí mismo me hicieron firmar el contrato profesional con el equipo y ahorita el 4 de julio empiezo a hacer pretemporada con el equipo cuando se abra el mercado”



Perea empezará su pretemporada el 4 de julio. En la foto está junto a su padre y la persona con quien firmó en Porto. Foto: Tomada de Facebook: Juan José Perea

¿Algún otro equipo se interesó en usted aparte del Porto?



“Varios equipos sabían de mí desde que estaba en Red Bull, pues yo allá tuve la oportunidad de jugar antes del problema con la Fifa. Arsenal, Porto y Benfica me buscaron, pues yo estuve en Benfica un tiempo pero ellos querían que jugara primero en Colombia para poderme fichar”.



¿Por qué prefirió el Arsenal?, siendo un equipo con un poco más de nombre que Porto…



En Arsenal tienen una ley para que los jugadores colombianos menores de edad tienen que tener una cantidad de minutos con la Selección mayor, habían requisitos y eso dificultó mucho las cosas

¿Con qué equipo del Porto va a jugar?, ¿podría subir al equipo principal en cualquier momento?



“Voy a jugar con el equipo B, que está en la segunda división portuguesa. Igualmente, en cualquier momento me pueden subir al equipo principal pues yo firmé el contrato con la institución y puedo pasar de varias categorías”



¿Qué le ha dejado de diferente el fútbol europeo al colombiano?, ¿le ha favorecido o ha sido más difícil?



“El fútbol europeo es más intenso que el fútbol colombiano, es una intensidad muy alta con un juego de decisiones rápidas, en Portugal me favorece mucho porque aquí buscan mucho al delantero entonces me sirve”



Para finalizar, ¿hay más colombianos en el equipo y qué espera de su estadía en Porto?



“Actualmente soy el único colombiano que está en Porto y tengo muchos ánimos de empezar mi pretemporada para poder subir al equipo principal, pero primero lo primero con el B”.



Miguel Ángel Machado

Especial para Futbolred

Twitter: @_miguelm17