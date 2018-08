'Rinaudo me dijo negro de mierda, eso es racismo': Iván Arboleda

El racismo en el fútbol parece ser cosa de nunca acabar. Esta vez la víctima por insultos de ese talante fue el colombiano Iván Mauricio Arboleda, quien contó que este sábado recibió ofensas por parte de Fabián Rinaudo, capitán de Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo al que Banfield -equipo de Arboleda- venció 1-0.



El arquero sufrió un golpe en el hombro y se arrojó al piso por el dolor y para ser atendido; pero Gimnasia necesitaba que el partido continuara para intentar el empate. Fue así como Rinaudo se acercó a Arboleda, creyendo que estaba fingiendo, y lo ofendió.



“Es algo que no puede cometer un jugador como él, de experiencia. Él piensa que por ahí fue mentira, pero tuve un golpe en el hombro. Se me acerca y me dice 'mancha, negro de mierda'. Una cosa de locos, que un jugador como él de experiencia me diga eso, no está bien me parece. Esto es fútbol, uno puede estar caliente, pero no puede decirle a un colega 'negro de mierda, mancha', es un acto de racismo”, aseguró Arboleda en declaraciones a ‘TyC Sports’.



Arboleda dijo que se iba “un poco caliente” por la agresión verbal. “Lo acepto que me lo diga la hinchada porque el público es así, pero un jugador como él no va. Me siento inconforme con lo que me dijo, con él me voy un poco caliente. Le dije al árbitro, me dijo que no había escuchado nada y tiene razón, él llegó último. Es algo que no tiene nada que ver, somos negros, pero todos tenemos la sangre del mismo color. Eso me dolió mucho”, finalizó el colombiano.