Colombiano Hinestroza ignora la razón por la cual fue despedido del Alianza salvadoreño

El delantero colombiano Luis Hinestroza dijo hoy que desconoce los motivos por los que fue separado del Alianza salvadoreño, equipo en el que jugó desde enero del año pasado y con el que llegó al título del Apertura 2017.

Alianza anunció hace unos días que "de mutuo acuerdo, Luis Hinestroza y la institución decidieron finiquitar su contrato oficialmente", sin embargo, no entró en detalles sobre los motivos por los que finalizó la relación con el colombiano.



"Los motivos de mi separación del club hasta el momento los desconozco, me dejó sorprendido porque no incurrí en ninguna falta a las normativas del reglamento de la institución", señaló el delantero en un comunicado publicado en sus redes sociales.



El sudamericano también desmintió la información brindada a un periódico local del presidente del Alianza, Lisandro Pohl, quien dijo que la salida de Hinestroza se debió a "la falta de compromiso que había mostrado en comparación al resto del plantel". "La salida del club no estuvo ligada a la falta de compromiso de mi parte hacia la institución. Desde mi llegada al club mostré siempre respeto hacia mis compañeros, y cuando se me brindó la oportunidad de defender los colores (de Alianza) lo hice con la mejor intención", señaló.



El futbolista agradeció a la directiva y al cuerpo técnico la oportunidad brindada y agregó: "No queda duda que demostré a la afición que siempre sudé la camiseta y que le tengo un gran cariño al equipo".



Antes de vestir la camisa blanca del Alianza, Hinestroza jugó para el Santa Tecla, subcampeón del fútbol salvadoreño, en la temporada 2015-2016. Hinestroza salió del Alianza en un momento en que el equipo albo vive su mejor temporada, ya que está invicto en 41 partidos y es el líder del torneo Clausura 2018 con 30 puntos.