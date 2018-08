En Brasil compararon a Gustavo Cuéllar con Kanté

La buena actualidad del mediocampista colombiano Gustavo Cuéllar en el Flamengo ha sido acreedora de elogios en la prensa brasilera. Al punto que lo llegaron a comparar con N’golo Kanté, reciente campeón con Francia del Mundial de Rusia 2018.

El peridista brasilero, Benjamin Volver, del canal ‘Fox Sports’ no tuvo reparos en decir que: "Cuéllar es el Kanté blanco. Es un jugador que llega a ser irritante. Está a la derecha, a la izquierda, corre, marca y no se da por vencido".



El mengao, en el que además militan Fernando Uribe y Marlos Moreno, es líder del Brasileirao con 34 puntos en 16 partidos. Por su parte, Cuéllar lleva 12 encuentros en el rentado local y once juegos en el Torneo Carioca en lo que va del 2018.



Benja: "Cuéllar é o Kanté do Flamengo." Parte 1 pic.twitter.com/EaqzduwFu7 — Quika-Fla (@p_caricchio) 2 de agosto de 2018

El cafetero también estuvo invitado a una entrevista con el exjugador brasileño Zico: histórico jugador del ‘Fla’ al ganar 24 títulos. En medio de una distendida charla habló sobre su presente.



"Tenemos que mostrar el equipo que somos y los grandes partidos que hemos hecho. Este es una escuadra muy equilibrada y eso tiene que aparecer ahora que enfrentemos equipos grandes y de tradición en Brasil", declaró Gustavo Cuéllar.