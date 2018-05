James, 'figurón' de Bayern: gol y asistencia en triunfo 1-3 al Colonia

James Rodríguez volvió a marcar en la Bundesliga este sábado, cuando el Bayern campeón, visitó al Colonia descendido y lo venció 1-3. Jupp Heynckes volvió a darle la titularidad al colombiano y él respondió con buenas acciones en el partido. Jhon Córdoba también estuvo en el campo, con los locales, desde el minuto 70.

El primer tiempo fue una sorpresa. Los dos equipos tuvieron acciones, aunque ninguno podía marcar. Fue hasta el minuto 30 que Süle marcó en su propia puerta y puso el encuentro 1-0 a favor del Colonia.



Bayern respondió con todo su arsenal en el ataque, pero no logró vencer a Timo Horn. La más clara la tuvo Robert Lewandowski, quien cabeceó un gran centro de James Rodríguez, aunque lo atajó el arquero alemán.



Para la segunda parte, el equipo de Jupp Heynckes se hizo dueño del esférico y necesitó de dos minutos para cambiar el encuentro. Al 59, un balón desde la izquierda llegó al sector derecho, pero allí llegó Joshua Kimmich, quien cabeceó y se la dio a James; el colombiano remató con la izquierda y marcó el 1-1 en el encuentro. Al 60, Müller se la dio a Lewandowski y este remató con el arco a su merced. 1-2 se puso arriba el conjunto bávaro.



Colonia no se resignó y envió al terreno a Jhon Córdoba, quien no ha tenido muchas oportunidades en el equipo y no fue recibido muy bien por los hinchas locales.



Pero faltaba una más del '11' del Bayern y al 77 dio otro gran centro para que Tolisso marcara el 1-3 del encuentro, la zurda más precisa del fútbol alemán volvió a decir "presente" en la Bundesliga.



Una nueva victoria cosechó el equipo de Heynckes y James demostró su calidad y el buen momento que atraviesa con el campeón de la Bundesliga, al que le resta jugar la final de la Copa de Alemania.