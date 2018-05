Borja sigue imparable en Palmeiras: gol y asistencia en 3-0 vs. Bahía

Miguel Borja anotó gol y puso una asistencia en el 3-0 de Palmeiras sobre Bahía en la Liga de Brasil. El delantero colombiano sigue imparable con el equipo, pues viene de anotar cuatro goles en los últimos dos encuentros con el equipo brasileño.

Tras el llamado a la Selección Colombia, el delantero sigue dando méritos y no se "baja del bus" para ir al Mundial de Rusia 2018 con la Tricolor. Tanto así, que tuvo que festejar quitándose la camiseta para ser amonestado y llegar a las tres amarillas para no jugar el siguiente partido e ir a Bogotá para reunirse con la Selección.



El delantero marcó el 3-0 al minuto 42 luego de marcar una diagonal que lo dejó solo frente al guardameta rival, quien no pudo detener el remate cruzado del colombiano.

Miguel Borja ha marcado 14 goles con Palmeiras en este 2018 y ha jugado en 22 encuentros con el equipo brasileño. Cifras que siguen convenciendo a José Néstor Pékerman para tenerlo en cuenta en la Selección Colombia.