Cuadrado, fundamental en el agónico triunfo de Juventus: 2-3 vs. Inter

Juventus respiró al último minuto gracias a Juan Guillermo Cuadrado y Gonzalo Higuaín, quienes intervinieron en el empate y el gol de la victoria en los últimos minutos. La vecchia signora derrotó por 2-3 a Inter, en San Siro, y se afianzó en el liderato.

La ilusión empezó siendo para Juventus, que marcó el primer gol del encuentro gracias a Douglas Costa, quien anotó el 0-1. La primera mitad tuvo como protagonista al VAR, pues el juez central tuvo que pedirlo en tres ocasiones. La primera fue para el gol de Costa, que lo validó, la segunda fue para expulsar a Matías Vecino, que entró fuerte sobre Mandžukić, y la tercera fue para invalidar el gol de Matuidi por fuera de lugar.



La primera mitad fue toda para Juventus, que no aprovechó las opciones y no definió el encuentro. Además, en la segunda parte el Inter se motivó, y a pesar de estar con un hombre menos, empezó la remontada por medio de Mauro Icardi, quien puso el empate.



Luego, Cuadrado no pudo detener a Handanovic, que puso un centro y Barzagli marcó en su puerta para el 2-1 a favor de Inter. Sin embargo, el colombiano se reivindicó y empató el encuentro al minuto 86 tras una pared con Paulo Dybala, balón que el jugador de la Tricolor centró y un rebote en Skriniar hace que el balón ingrese en propia puerta.



Pero, dos minutos después, el argentino centró un balón para su compatriota, Higuaín, quien puso el 2-3 y le dio los tres puntos a la Juventus en la Serie A.



Con este resultado, el equipo dirigido por Allegri quedó a cuatro puntos de Napolés, que juega este domingo frente a Fiorentina y no puede perderle pisada al líder, Juventus.