‘Colombia puede mejorar lo que hizo el Mundial pasado’: Fredy Guarín

Fredy Guarín, mundialista con Colombia en Brasil 2014 y actualmente en el Shanghái Shenhua chino, aseguró que la Selección Colombia está en su mejor momento y podría ser capaz de superar su histórico resultado del pasado mundial en la cita de Rusia 2018. El volante boyacense no está en el prelistado de 35 jugadores, pero se siente parte del equipo nacional, pues conoce el proceso de José Pékerman y tiene muchos amigos en la Tricolor.

"La Selección está muy bien preparada, los jugadores están a muy buen nivel. Estamos muy ilusionados de que se puede hacer un gran Mundial y se puede mejorar incluso lo que fue el Mundial pasado", le dijo Guarín a EFE.



En aquel momento -en Brasil 2014- recuerda el jugador "hicimos historia", clasificándose para cuartos de final, donde perdieron contra el anfitrión. El futbolista colombiano habló sobre su situación actual en China. "Soy muy afortunado. El hecho de que el club confíe en mí como confía es de ser un afortunado y tengo que aprovecharlo al máximo" ya que "cada vez más jugadores importantes llegan al fútbol chino", apuntó el volante internacional colombiano, que nació en Puerto Boyacá en 1986.



En su opinión, "se están haciendo cosas muy buenas, muy importantes" en el país, por lo que "muchos van a querer venir a China porque es un mercado que se está abriendo a un nivel muy grande". Esta es la segunda temporada de Guarín en el Shanghái Shenhua, donde llegó proveniente del Inter de Milán italiano, y, pese a que "el primer año no fue muy fácil", a medida que pasó el tiempo "fue mejorando". "No es fácil porque si no puedes hablar (el idioma) es muy difícil llegar a un acuerdo, pero el fútbol yo creo que es el idioma más lindo que hay y poder patear un balón, poder hablar con la pelota es único, es mundial", apuntó el jugador, quien inició su carrera en el Atlético Huila y el Envigado antes de partir con destino al Boca Juniors argentino, al Saint Etienne francés y al Porto portugués.