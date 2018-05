2018: se rompió una racha de finales europeas con colombianos

Esta semana se conocieron los finalistas de los dos torneos de clubes más importantes del Viejo Continente: Real Madrid y Liverpool disputarán el título de la Champions League, el 26 de mayo en Kiev (Ucrania); mientras que Atlético de Madrid y Marsella jugarán el partido definitorio de la Europa League el 16 del mismo mes, en Lyon (Francia). En ninguno de los cuatro aspirantes a las máximas coronas hay futbolistas colombianos.

Se rompió una racha con jugadores cafeteros disputando una final europea, celebrando alguno de esos títulos o llorando los segundos lugares. Esta vez la bandera amarilla, azul y roja no estará en el juego estelar de las dos competiciones.



Fueron cuatro temporadas consecutivas en las que las finales tenían representación colombiana. En la pasada, 2016-2017, Juan Guillermo Cuadrado jugó unos minutos con la Juventus -salió expulsado- en la derrota con Real Madrid en Champions; el merengue no tuvo ni en el banco a James Rodríguez, quien de todos modos celebró el título. Mientras que en la Europa League fue subcampeón el Ajax holandés, con Dávinson Sánchez como titular, pues perdió con Manchester United.



En la campaña 2015-2016, el colombiano que estuvo presente fue James Rodríguez; el ‘10’ del Real Madrid fue suplente pero no jugó contra Atlético de Madrid. Mientras que en 2014-2015 el gran protagonista fue Carlos Bacca: el colombiano marcó dos goles frente al Dnipro ucraniano y así darle el título de Europa League al Sevilla.



El año anterior, 2013-2014, ya Bacca había salido campeón de Europa League con el Sevilla, después de un 0-0 con Benfica y superándolo por penaltis al equipo portugués.



Desde la temporada 2012-2013 no se veían dos finales europeas sin colombianos. La Liga de Campeones fue disputada por Bayern Múnich y Borussia Dortmund; a su vez, Chelsea y Benfica jugaron el juego definitivo de la Europa League.