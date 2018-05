Falcao aceptó condena de 16 meses y deberá pagar 9 millones de euros

Radamel Falcao García aceptó un fraude en España, cuando estaba en el Atlético de Madrid, y deberá pagar 9 millones de euros. El colombiano, también aceptó una condena de 16 meses de prisión, pero no irá a la carcel debido a que es la primera vez que comete un delito en el país y el tiempo no es superior a dos años, por lo que no peligraría su presencia en el Mundial.

El 'Tigre', sin embargo, deberá pagar una alta suma de dinero por el fraude de Hacienda y, en un tema menor, de imagen. El delantero llegó a un acuerdo con la Fiscalía en España y se une a Di María, Marcelo, Módric, Carvalho y Morunho en buscar un acuerdo por un delito cometido en el país.



¿Acepta una pena de ocho meses de prisión por el primer ejercicio (fraude en declaración de renta de 2012) y ocho por el segundo (fraude de declaración de renta de 2013)? "Sí". "Comprendo". "Lo sé". Fueron las únicas expresiones que un serio Falcao dirigó al tribunal, según 'El Confidencial', diario español.



Según la querella de la Fiscalía, presentada el pasado el 18 de abril de 2017 ante un juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el delantero colombiano cometió "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en 822.609 euros en el ejercicio 2012 y en 4.839.253 euros en 2013".



La acusación sostenía, "con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito, omitió en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cantidades percibidas por rendimientos de su trabajo, sin integrarlas en la base imponible del impuesto, bien por rendimientos percibidos del Club Atlético de Madrid, bien por rendimientos percibidos por su participación en la selección colombiana de fútbol", comenta el diario de España.



Además, la misma prensa española, afirma que el 'Tigre' ya consignó 8,22 millones de euros para remendar su error tras el acuerdo que se tenía con la Fiscalía.