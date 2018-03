'Me gustaría terminar mi carrera en América de Cali': Duvan Zapata

El colombiano Duván Zapata reconoció hoy en una entrevista con 'EFE' que le gustaría terminar su carrera en el América Cali, el club de la ciudad donde nació, del que es aficionado y que marcó el comienzo de su trayectoria como profesional.

"Me gustaría terminar mi carrera en el América Cali. Con mi familia me gustaría arraigarnos en la ciudad donde nacimos. La verdad me gustaría terminar allí, porque es un equipo que me dio mucho y me gustaría terminar en el club de mis amores", afirmó.



En una conversación en el centro deportivo del Sampdoria en Génova (norte de Italia), Zapata explicó que echa de menos su país, aunque recordó que el fútbol requiere muchos sacrificios para poder afirmarse.



"Echo de menos a Colombia, más que todo al inicio. Ahora ya llevo siete u ocho años fuera de Colombia, porque también he jugado dos años en Argentina (en el Estudiantes). Echas de menos la comida, la familia, otros factores también, pero el fútbol también es sacrificio", dijo.



"Si uno quiere mejorar y seguir triunfando hay que hacer ciertos sacrificios, así que al inicio es un poco difícil, pero después uno se acostumbra. En este momento mi familia y yo estamos muy acostumbrados a los costumbres italianos, europeos", prosiguió.



Sin embargo, pese a estar lejos de su país natal, Zapata tiene a su primo, Cristian Zapata, que también juega en la Serie A italiana.



"Hablamos. No muy constante, pero siempre estamos en contacto. Es importante tener colegas, sobre todo de tu misma nacionalidad", aseguró el delantero del Sampdoria a 'EFE'.



En esta temporada, Zapata marcó ocho goles y va camino de mejorar su récord absoluto de goles en la liga italiana: diez tantos anotados el curso pasado cuando vestía la camiseta del Udinese.



EFE