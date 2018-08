David Ospina, a una firma de ser nuevo jugador del Nápoles

El futuro del arquero colombiano, David Ospina, estaría a horas de definirse. En la prensa italiana afirman que el guardameta se encuentra viajando a territorio italiano para realizarse los exámenes médicos y, de superarlos, firmaría como nuevo jugador del Nápoles por tres temporadas, a cambio de 3.9 millones de libras (4.3 millones de euros).

En el programa deportivo ‘SportItalia’ confirmaron que el arribó de Ospina a la ciudad italiana (Nápoles) se daría en las próximas horas y este jueves presentaría las pruebas físicas en Villa Stuart, para convertirse en la nueva incorporación del equipo italiano.



Esta información esta respalda en las declaraciones del presidente del Nápoles, Aurelio de Laurentis, dadas a ‘Radio Kiss Kiss’ en las que afirmó que “en nuestra lista estaban Ochoa, Mignolet, Ospina y Tatarusanu. Ochoa me gustaba, pero no lo quise fichar porque no tiene pasaporte comunitario. Es cierto que Ospina podría llegar, estamos en negociaciones. Aún existen algunas diferencias (con Arsenal) en algunos pedidos que hemos realizado”.



El también diario italiano ‘Tuttosport’ afirmó que las directivas de la escuadra italiana se decidieron por el cancerbero cafetero, ya que su fichaje será como jugador comunitario y no le quitara un cupo de extranjero; situación que sí se daba con el arquero mexicano Guillermo Ochoa.



Por su parte, en Inglaterra parece que no solo el Arsenal no lo extrañará mucho, ya que el periódico ‘The Guardian’ da por hecho la llegada del guardameta, de 29 años, en calidad de préstamo con una opción de compra.



El artículo publicado sostuvo que: “Napoli ha estado buscando un portero desde que el nuevo fichaje Alex Meret se rompió el brazo en el entrenamiento el mes pasado y había sido relacionado con un movimiento para Simon Mignolet del Liverpool. En su lugar han firmado a Ospina".