‘David Ospina se adaptará rápido al fútbol italiano’: Óscar Córdoba

Tras superar los exámenes médicos con el Nápoles, David Ospina espera ser confirmado como nuevo fichaje del equipo azzurri y convertirse oficialmente en el tercer arquero colombiano en llegar al Calcio, tras Óscar Córdoba y Libis Arenas. El guardameta de la Selección Colombia tendrá un nuevo reto en su carrera y nacerá una nueva ilusión para él, después de no contar con el respaldo suficiente en el Arsenal inglés.

Aunque serían tres los porteros cafeteros en Italia, solamente Córdoba ha atajado partidos oficiales del Calcio, pues Arenas nunca actuó para la Lazio. El exmundialista -en 1994- y campeón de América (2001) con Colombia, jugó en el Perugia en el primer semestre de 2002, después de un paso ganador por Boca Juniors, donde ganó todo (títulos de Liga, Copa Libertadores y Copa Intercontinental) con el equipo argentino. Aunque llegó a un equipo pequeño, con angustias en la tabla, el sueño del vallecaucano era saltar a Europa y mostrarse. Su objetivo se cumplió: después de un buen semestre, Óscar Eduardo fue contratado por el Besiktas turco, en el que brilló y ganó varias cosas.



Córdoba Arce habló con FUTBOLRED sobre la casi segura llegada de Ospina al Nápoles, destino ideal para que David muestre todo su potencial y vuelva a tener regularidad y confianza. “Me pone muy contento que Ospina llegue al fútbol italiano, pues se adaptará muy rápido porque su estilo se lo permite. En Italia no tiene el problema por su estatura, no habrá esa insistencia en relación a su 1,84. El fútbol ha evolucionado, y aunque en Europa se busquen arqueros altos, David tiene la experiencia suficiente de haber jugado en Francia e Inglaterra, para triunfar en el Calcio”, comentó el exarquero de 48 años.



Sobre la oportunidad de llegar a una liga grande, después de la poca regularidad en la Premier League, Óscar Córdoba cree que para Ospina será una motivación extra el poder convencer en el Nápoles. “Una de las cosas que tenemos los arqueros es pensar en la próxima bola, en ese siguiente balón que está buscando tu arco. Así, David va a vestir el buso del Nápoles, que es un equipo importante, va a tener su oportunidad y no piensa desaprovecharla”, aseguró.



Juan Pablo Arévalo López

Periodista de Futbolred

En Twitter: @ArevaloJuanP



*Vea aquí las atajadas de Córdoba en Perugia: