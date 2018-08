El reto del ‘Cucho’ Hernández: triunfar como Sub-20 en Liga de España

Juan Camilo el ‘Cucho’ Hernández entró este domingo a la historia del fútbol español como el futbolista colombiano más joven en debutar en la Primera División de la Liga ibérica, en el que también fue el debut de su equipo, el Huesca, en la categoría de honor, con triunfo 1-2 sobre el Éibar. El pereirano se estrenó con 19 años y 117 días, superando a Marco Pérez y a Marlos Moreno, que son los otros cafeteros que jugaron la Liga con menos de 20 años.

En ese caso de los Sub-20 que han jugado en la Liga de España, está el gran reto del ‘Cucho’, pues su sueño de triunfar contrasta con el fracaso de Marco Pérez en el Zaragoza, en la temporada 2010-2011, y de Marlos Moreno, con La Coruña en la campaña 2016-2017. Hernández Suárez es la gran promesa del Huesca, y su camino parece conducir al éxito, pero no se puede relajar porque no es fácil triunfar en una de las ligas más importantes de Europa.



Marco Pérez, quien debutó con 19 años y 345 días el 29 de agosto de 2010, en el 0-0 entre La Coruña y Zaragoza, solamente duró una temporada en la que jugó 16 partidos y solo marcó 1 gol. Eso sí, el actual atacante del Tolima, tiene el lujo de ser hasta ahora el único colombiano que marcó gol en Primera con menos de 20 años, pues el 12 de septiembre de 2010 le anotó al Málaga; seis días después cumplió dos décadas de vida.



Por su parte, Marlos Moreno hizo su primera aparición en la Liga ibérica el 11 de septiembre de 2016, en la derrota de La Coruña 0-1 con Athletic Bilbao, cuando apenas contaba con 19 años y 356 días. El antioqueño jugó 19 partidos (10 como suplente) y no marcó goles. Su siguiente temporada la hizo con Girona y fracasó rotundamente.