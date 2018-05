¿Cómo interpretar los minutos que está teniendo Mina en Barcelona?

Yerry Mina tuvo 12 minutos en el triunfo 5-1 del Barcelona contra el Villarreal, ya con el doblete asegurado en un marco de rotación entre los titulares para darle algo de descanso a la plantilla titular.

Son 5 partidos en cuatro meses, tres de ellos completos (contra Celta y Getafe de titular en Liga y por Copa de Cataluña contra Espanyol –su primer título-) además de 7 minutos en Copa del Rey y 12 contra Villarreal en Liga.



Con todo, las versiones de diarios como el madrileño Marca y los catalanes Sport y Mundo Deportivo no cambian su apuesta: será cedido al final de la temporada por algunas razones que tienen que ver con él y otras que no.



El presunto nuevo refuerzo, que costaría unos 120 millones de euros, es la primera de las cosas que no dependen del colombiano.



Dicen desde territorio ibérico que, ante la inminente llegada de Antoine Griezmann, es necesario ‘limpiar la casa’ y darles salida a algunos jugadores para aliviar la caja: en la primera línea de salida están André Gómes y Aleix Vidal, ambos tan ‘transparentes’ a los ojos del técnico, Ernesto Valverde, que ya ansían un cambio de aire.



Pero detrás de ellos están Cillessen y el propio Mina, quienes tampoco parecen convencer al entrenador.



Si se suman las ventas definitivas de Rafinha (probablemente al Inter), Douglas (Benfica), Deulofeu (Wattford) y Munir(Alavés), los números ajustarían mejor para la llegada el delantero del Atlético. Incluso esperan ofertas por Digne y Paco Alcácer, lo que daría números redondos en el balance.



El otro asunto, que no dependía de Mina, es el pulso entre Valverde y Pep Segura, el hombre de las contrataciones en Barcelona. Según el diario El Mundo, el DT quería a Íñigo Martínez en verano pero, además de decirle que no, le trajeron a Mina, a bajo costo (11,8 millones de euros) y siendo absolutamente desconocido para el entrenador. “Es el cuarto central, llegó entrada la temporada y no ha tenido adaptación”, ha repetido el jefe del vestuario ante la prensa, con muy poco entusiasmo.



ás variables que sólo el ritmo del buen Yerry.



Colombiano. Foto: Reuters

Y es que los puestos en Barcelona están bien repartidos… Y ahí sí que tiene que ver Mina. “La dupla formada por Gerard Piqué y Samuel Umtiti (duda por unas molestias en la rodilla izquierda, y cuya renovación sigue pendiente) es intocable, mientras que Thomas Vermaelen ha convencido al entrenador desde la pasada pretemporada. Queda por ver si Mina, a quien se deseaba incorporar este verano y no en enero, prosigue sus danzas y se pone más las botas”, apunta el diario El Mundo, para el cual el baile del caucano es su única carta de presentación desde su llegada. “Queda por ver, eso sí, si prosigue en la disciplina azulgrana o encuentra otro acomodo para adaptarse”, añade.



Para su mala fortuna, está el también el asunte de los cupos para extracomunitarios. Hoy son Coutinho, Paulinho y Mina. Los tres permitidos. Si el primero logra la nacionalidad portuguesa por su esposa, todos felices. Si no, y se produce la casi segura contratación del zaguero Arthur, de Gremio, el asunto se le complicará al hijo de Guachené.



Eso por no mencionar el detalle que menciona el diario AS: Valverde “aconsejó el fichaje de Jonathan Tag, jugador del Bayer Leverkusen, cuyo traspaso estaría cifrado en 25 millones”.



Pero, a pesar de cada día parece sumarse un ladrillo en el muro que separa a Mina de su continuidad en Barcelona, en Colombia algunos aseguran que seguirá en el equipo por supuesto pedido de su entrenador. Es el caso del periodista Hernán de Peláez:







Yerry Mina jugó 188 minutos oficiales con Barcelona en esta temporada. Sin embargo, a pedido Del técnico Valverde,continuará con los Catalanes. Descartado su préstamo a otro equipo. — Hernán Peláez R. (@eldoctorpelaez) May 10, 2018

Mucho interpretan los minutos que tuvo contra Villarreal y los que posiblemente sumará contra Levante y Real Sociedad (en reemplazo de Umtiti por lesión) en el cierre de la Liga como una prueba de fuego, previa a un obligatorio lucimiento en el Mundial de Rusia si quiere seguir compartiendo vestuario con Messi.



¿Lo logrará? Todo está por verse en una película que se define por muchas más variables que sólo el ritmo del buen Yerry.