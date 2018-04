El colombiano Charles Monsalvo agredió a su entrenador en Perú

El delantero colombiano Charles Monsalvo se peleó a golpes con su entrenador, el argentino Marcelo Grioni, durante los minutos finales de la victoria por 2-1 que logró este lunes su equipo, el Sport Huancayo, sobre el Deportivo Municipal, informaron este martes los medios locales.

La pelea se originó luego de que Grioni ordenó el ingreso de Monsalvo cuando iba a terminar el partido disputado en la ciudad centro andina de Huancayo, a 310 kilómetros de Lima, que permitió a su equipo recuperar el liderato del Grupo B del Torneo de Verano.



Según publicaron los medios locales, Monsalvo se negó a acatar la orden, pero luego cambió de opinión y pidió al asistente técnico del Huancayo que se permita su ingreso, lo que fue impedido a gritos por Grioni, quien estaba en la entrada del túnel de los vestuarios al haber sido expulsado por el árbitro.



Muy molesto, el delantero se dirigió hacia donde estaba su entrenador para reclamarle, lo que originó un intercambio de palabras y, luego, que propinará un puñetazo a Grioni, quien respondió con otro golpe que no llegó a impactar en el jugador.



Los policías que se encontraban a pocos metros se sorprendieron por el incidente, pero de inmediato intervinieron para separar al técnico y al jugador enfrentados. Tras el incidente, Grioni declaró que el altercado fue producto de "la calentura del partido, nada más", aunque el directivo del 'rojo matador' Charbel Rojas señaló que se evaluará la situación y consideró que Monsalvo "no va más" en su equipo



Antes del entrenamiento de este martes, el colombiano reconoció su error frente a la prensa y señaló que: "Uno como jugador quiere sumar minutos, quiere estar siempre. Cuando uno no juega se molesta mucho, yo quiero hacer las cosas bien. Reconozco que me equivoqué pero a veces uno en caliente no piensa bien las cosas, después recapacité y le pedí disculpas, él también reconoció su error. Estoy dispuesto a una sanción porque sé que me equivoqué".