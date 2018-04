'Tenemos que salir a marcar rápidamente': Zidane para duelo con Bayern

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, está cerca de volver a una final de Champions por tercer año consecutivo al frente del conjunto merengue, pues este martes recibe al Bayern Múnich con la ventaja 2-1 en la semifinal.



"La clave para nosotros es pensar en ganar el partido, nada más, entrar al campo a ganar. Es nuestro objetivo, ni especular, pensar, recular ni hacer cosas extrañas. Tenemos que salir a marcar rápidamente y lo vamos a intentar hacer", dijo en rueda de prensa.



"El Bayern no va a estar preocupado, va a venir hacer un gran partido, es un gran club y somos conscientes, por eso hay que estar preparados como nunca y hacer un gran partido. Si lo hacemos, podemos lograr grandes cosas, pero no tengo duda que ellos vienen sin complejos a jugar un gran partido", añadió.



Teniendo en cuenta la capacidad que tiene el Bayern para ganar en cualquier lugar, el técnico madridista apuntó a "la concentración" y la "determinación" de sus dirigidos con el objetivo claro para así llegar a la final.



"No tenemos que cambiar muchas cosas. Sabemos que nos jugamos una final y que la ida fue muy buena pero en la vuelta hay que mostrar que queremos pasar". "Es algo increíble poder jugar una semifinal después de lo hecho estos años. La única cosa que tenemos en mente es dar el máximo para llegar a la final. Es lo que nos anima a todos, nos motiva. Si hacemos las cosas con mucha motivación tenemos muchas posibilidades de disputar otra final más", opinó.



Tener la oportunidad de disputar el duelo vuelta en el Santiago Bernabéu es un factor a explotar para el entrenador francés, que no piensa en la irregularidad que han tenido de local en esta temporada.



"Si me dejas elegir, siempre quiero jugar en el Bernabéu, de toda la vida. Mañana (martes) tenemos un partido de vuelta en casa, estamos muy orgullosos de jugarnos la semifinal delante de nuestra afición".



Sobre su futuro, Zidane recalcó que no depende de ser o no campeón de Champions y señaló que quiere "seguir en el club", aunque en su cabeza solo está el duelo contra Bayern.



Una vez más defendió a Karim Benzema. "Anímicamente está bien, metido, le gustaría marcar más pero es un jugador que entrena siempre fuerte, da todo en el campo y no tengo que tener una charla con él especial. Hablo con naturalidad de todas las cosas como muchas veces con los jugadores", afirmó.



Terminó mostrando su habitual modestia cuando le preguntaron si ahora es mejor técnico que cuando llegó al Real Madrid. "No sé si se puedo decir que soy mejor o peor, lo que es seguro es que tengo más experiencia tras tantos partidos, pero hay muchos entrenadores mejores y más competentes que yo".



Y EFE