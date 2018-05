El portero del Bayern pide perdón por su error en el Bernabéu

El portero del Bayern Múnich Sven Ulreich pidió hoy perdón a sus compañeros y a la afición bávara por el resbalón que acabó en gol en el encuentro de semifinales de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

"Me duele... por mi equipo y por vosotros, los aficionados", escribió el jugador, a través de su cuenta en Instagram. "Queríamos disputar la final como fuera, lo dimos todo y ahí cometí yo ese error. No me lo explico", prosigue Ulreich, tras el partido de vuelta que terminó en 2-2, lo que supuso la eliminación de los bávaros y el pase a la final del Real Madrid.



Ulreich propició con un inoportuno fallo el segundo tanto del francés Karim Benzema.

Casi de inmediato, sus compañeros reaccionaron con mensajes de apoyo. El primero de ellos, James Rodríguez: "No hay que culpar al potero, antes nos ha salvado mucho", dijo en plena zona mixta.

Arquero del Bayern Foto: Tomada de Twitter @FCBayernES

Entre tanto, Thomas Müller, sentenció: "Los errores ocurren. Nadie le culpa porque podríamos haber pasado con ese fallo también".



Incluso el DT, Jupp Heynckes, quiso excusarlo: "Él quería recoger la pelota con sus manos y luego se dio cuenta de que esto no era posible. Se confundió. Es muy amargo para él, que está haciendo una gran temporada".