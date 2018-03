Tres españoles, dos ingleses, dos italianos y un alemán, con destino de cuartos

Tres equipos españoles, dos ingleses, otros tantos italiano y un alemán, componen la representación de los ocho equipos que van a configurar el cartel de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que enfila su recta definitiva hacia la meta de Kiev, escenario del último partido del presente curso.

Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Manchester City, Liverpool, Juventus, Roma y Bayern Múnich sobreviven en el principal torneo continental y aspiran a la gloria que en los últimos años ha acaparado el equipo de Zinedine Zidane.



Los ocho candidatos conocerán sus respectivos adversarios en el antepenúltimo escalón del torneo el próximo viernes, a las 12.00 horas locales, en la sede de la UEFA, en Nyon.

A diferencia de lo que sucede en octavos, la configuración de los cuartos de final carece de barreras. Será un

sorteo puro, en el que pueden coincidir equipos de un mismo país y, también, que ya se hayan enfrentado en la fase de grupos. Este caso solo puede darse con el Barcelona y el Juventus, componentes ambos del Grupo D, y con el Liverpool y el Sevilla, que formaron parte del Grupo E.



El Barcelona, el Bayern Múnich y el Real Madrid son los más habituales en este tramo de la competición. Forman parte de los sorteos de los últimos años. De hecho, el Barcelona, lleva once veces seguidas en los cuartos de final. Su última ausencia fue en la campaña 2006-2007, cuando fue eliminado en octavos por el Liverpool de Rafael Benítez.



El Bayern, por su parte, ha estado en nueve de los últimos once años en cuartos. El equipo bávaro que dirige ahora Jupp Heynckes faltó en la edición del 2007-2008 al no clasificarse desde la Bundesliga y, después, en la de 2010-2011, cuando fue superado en octavos por el Inter.



El Real Madrid estará entre los ocho mejores por octava vez seguida. Tras la mala racha en ediciones anteriores a la temporada 2010-2011, cuando fue víctima del maleficio de octavos, siempre ha atravesado esta eliminatoria. Es más, desde entonces al menos ha llegado a semifinales. El vigente campeón acumula siete ediciones consecutivas entre los cuatro primeros de la Champions. Este curso jugará sus octavos cuartos seguidos.



El Juventus, un histórico, ha acentuado su presencia en los últimos años. Finalista en dos de las tres temporadas recientes, estará por cuarta vez entre los ocho mejores en esta década.



Para el Manchester City será la segunda en tres años. Aunque las dos únicas en todo este tiempo. Hace tres cursos, en la 2015-2016 llegó a ser semifinalista con el chileno Manuel Pellegrini en el banco. Los cuartos son una cita histórica para el Sevilla, el Roma y también el Liverpool, otrora un habitual en la pelea por el trofeo. El Sevilla llevaba sesenta años sin alcanzar los cuartos de final, su techo en la máxima competición continental.



Roma regresa por vez primera desde la campaña 2007-2008, cuando eliminó al Real Madrid por un doble 2-1.



El Liverpool, cinco veces campeón y otras dos finalistas, no llegaba a situarse entre los ocho mejores desde el año 2008-2009. Entonces eliminó al Real Madrid pero en cuartos perdió con el Chelsea. Esa temporada el campeón fue el Barcelona.



Este viernes quedará estructurado el camino hacia Kiev, donde se definirá el título el próximo 26 de mayo. La Liga de Campeones se retomará en abril. El 3 y 4 están fijados los partidos de ida de cuartos. El 10 y el 11 la vuelta.