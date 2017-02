'Suárez y yo somos delanteros con características diferentes': Cavani

0







En vísperas de medirse al Barcelona en octavos de final de la Champions League, el atacante uruguayo del París Saint-Germain Édinson Cavani, autor de 33 goles en 31 partidos esta temporada, reconoce que se encuentra "en un momento importante" de su carrera, aunque evita ponerse una presión suplementaria.

"Creo que es un momento importante de mi carrera. He tenido otros momentos en los que las cosas marchaban bien. Ahora se ve más porque está el gran trabajo del equipo, de todos. Trabajo para que siga siendo así", señaló en la rueda de prensa previa al duelo.

El compromiso contra el Barça coincidirá con su 30 aniversario y, pidió como regalo, un buen resultado en la ida de los octavos de final.

"Para mi sería un buen regalo poder sacar un resultado positivo para todos. Trabajamos día a día duro y creo que este equipo tiene las mejores intenciones de que todo salga bien. Ese sería el regalo más lindo en el día de mi cumpleaños", aseguró.

Cavani reconoció que el equipo no ha podido superar a los grandes rivales en la Champions, pero señaló que van ganando en confianza y experiencia para lograrlo.

"Siempre se habla de que París es candidato para llegar a las últimas instancias de la Liga de Campeones. Ahora tenemos una experiencia de tres años llegando a las últimas instancias, compitiendo, demostrando que puede pelear por el trofeo. La experiencia es algo importante que nos puede ayudar a dar el paso de llegar al objetivo", señaló.

Pero, pese a todo, Cavani indicó que de ser eliminados no deben de dar por mala la temporada. "Jugamos muchas competiciones y en todas tenemos el objetivo de ganar. Mañana (martes) es un partido más del año, contra gran rival en una gran competición. Pero no podemos pensar que si no sale bien contra el Barça todo se tira a la basura. Tenemos que seguir buscando nuestros objetivos", señaló.

Cavani reconoció que es un duelo especial "por la grandeza y la historia" del Barcelona. Y, además, porque enfrente tendrá a un paisano, Luis Suárez, nacido como él en Salto, compañero de la selección y "amigo".

"Venimos de la misma ciudad, pero hemos tenido caminos diferentes. Él se fue cuando era muy pequeño. Yo pasé allí toda la infancia. En Montevideo jugamos en equipos diferentes y nos juntamos en la selección. Ahí empieza nuestra amistad. El grupo de la selección es una familia, compartimos momentos muy lindos, otros menos, pero siempre muy unidos. Hay muy buena relación", afirmó.

En los últimos días se han intercambiados mensajes y Cavani quiso aclarar algunas declaraciones suyas que, según él, fueron sacadas de contexto.

"Somos delanteros diferentes, tenemos características diferentes. Lo dije el otro día en una entrevista y se ha malinterpretado. Él es muy físico y hay que tener consideración al ver en la cancha a un futbolista como él que juega mucho con el cuerpo. Yo me muevo más, soy resistente. Somos dos delanteros centro con diferentes características", afirmó.

EFE