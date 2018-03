Muriel enfrentará a James, mientras que 'Juve' se mide con Madrid en los cuartos de Champions

Ya están definidos los cruces en cuartos de final de la Champions League. En el juego más atractivo, estará Juventus enfrentando a Real Madrid, recrando la final que se vivió en el torneo anterior.

Por otro lado, Luis Fernando Muriel, con Sevilla, enfrenará al difícil Bayern Múnich de James Rodríguez. En el siguiente duelo estarán Roma y Barcelona, mientras que en el último habrá duelo de ingleses, Manchester City y Liverpool.



Cruces:



Sevilla vs. Bayern Múnich



Barcelona vs. Roma



Juventus vs. Real Madrid



Liverpool vs. Manchester City



Los partidos se jugarán el 3/4 y 10/11 de abril. El sorteo de las semifinales será el 13 de este mismo mes y se disputarán los días 24/25 de abril y 1/2 de mayo. La gran final de la Champions será el 26 de mayo en el Olímpico de Kiev.