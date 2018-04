Muriel y James: duelo de colombianos en el Sevilla vs. Bayern Múnich por Champions

El Sevilla, tras 60 años sin acceder a los cuartos de final de la máxima competición europea, recibe el martes en la ida de esta eliminatoria al Bayern Múnich, emparejamiento en el que pugnará la ilusión de seguir haciendo historia contra uno de los mejores currículum del continente.

No se pierda el minuto a minuto del encuentro a la 1:45 p.m.



Los sevillistas jugaron por única vez esta ronda del torneo, bajo la denominación de Copa de Europa, en la campaña 1957-58 y cayeron con claridad ante el Real Madrid, pero en el siglo XXI se han ganado un nombre en el continente al ser el campeón de cinco ediciones de la Liga Europa. Eso, y al precedente cercano de haber eliminado en octavos con autoridad a otro peso pesado de Europa como Manchester United, son las credenciales del conjunto español.



Enfrente, el Bayern, que disputará por séptima vez consecutiva unos cuartos de final de la Champions y que lo ha hecho 29 veces en total en su historia. El equipo que entrena Jupp Heynckes llega a Sevilla virtualmente campeón de la Bundesliga después de arrollar este fin de semana al Borussia Dortmund con un rotundo 6-0 y un triplete del polaco Robert Lewandowski y también con una gran actuación del colombiano James Rodríguez.



Pero viaja con el recelo de lo que puede denominarse como 'la maldición española' después de que en las últimas cuatro temporadas haya sido eliminado en dos ocasiones de la competición por el Real Madrid y en las otras dos por el Barcelona y el Atlético de Madrid.



El Sevilla recibe al rival alemán con el gran hándicap de su irregularidad, capaz de llegar este curso a la final de la Copa del Rey y a los cuartos de la Champions, o lo más reciente, de acorralar el pasado sábado al Barcelona en el Sánchez Pizjuán y estar cerca (2-2) de ganarle, y también de salir contundentemente goleado y hasta tener en peligro jugar la próxima campaña un torneo europeo.



Su entrenador, el italiano Vincenzo Montella, además, tiene puntualmente otro problema, la ausencia el martes de uno de los pesos pesados de la plantilla, el argentino Éver Banega, organizador del equipo y que deberá cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones.



En este apartado deberán tener cuidado, al estar apercibidos, el lateral izquierdo Sergio Escudero, el defensa argentino Gabriel Mercado y el delantero francés Wissam Ben Yedder, éste uno de los máximos goleadores de la actual edición del torneo europeo. La ausencia de Banega como pareja del francés Steven Nzonzi en el centro del campo puede tener varias combinaciones para su sustitución, como retrasar al argentino Franco Vázquez o utilizar al también argentino Guido Pizarro, un hombre más de contención.



Jesús Navas, tras reaparecer ante el Barcelona, es posible que retome el puesto de lateral derecho para dejarle el extremo a Pablo Sarabia, que estaba sancionado ante los azulgranas, mientras que arriba la referencia deberá ser Ben Yedder, que relegará al colombiano Luis Muriel al banquillo.

El resto, lo habitual para Montella, quien mantiene su bloque inicial desde hace muchas semanas y solo lo cambia por sanciones o lesiones.



El Bayern, por su parte, llega sin sancionados pero con una larga lista de jugadores que están apercibidos y que deberán tener cuidado para la vuelta, como son Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, Corentin Tolisso, Jérome Boateng y Sebastian Rudy. Volverá a ser titular el meta Sven Ulreich, quien suplió en su momento al fijo de la portería, Manuel Neuer, cuando se lesionó de gravedad, y cumple con garantías.



En cualquier caso, el hacer un buen partido ante el Dortmund este fin de semana sirvió para llegar a Sevilla con ritmo de competición pues ante el Dortmund no hubo muchas rotaciones con respecto a lo que puede considerarse como el equipo ideal y el que saldrá el martes de inicio.



Es de esperar que haya un cambio, con el regreso de Joshua Kimmich a la posición de lateral derecho en detrimento del brasileño Rafinnha. En el centro del campo podría haber una modificación si Heynckes opta por buscar una mayor estabilidad defensiva, para lo que podría recurrir al chileno Arturo Vidal, que ha vuelto a entrenar tras ser baja contra el Dortmund por lesión, o a Thiago Alcántara.



Sin embargo, la dupla formada por Javi Martínez y James Rodríguez, que jugó en una posición bastante retrasada, funcionó a la perfección y es bastante probable que Heynckes opte por repetir el experimento. Utilizar a James en esa demarcación, además, le permitiría al técnico alemán a no hacer modificación alguna en su cuarteto ofensivo formado por Arjen Robben, Thomas Müller, Franck Ribery y Robert Lewandowski.



Alineaciones probables



Sevilla: Sergio Rico; Jesús Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Pizarro; Sarabia, Franco Vázquez, Correa; y Ben Yedder.



Bayern Múnich: Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; Javi Martínez, James; Robben, Müller, Ribery; y Lewandowski.



Árbitro: Daniel Orsato (Italia).



Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán



Hora: 1:45 p.m.