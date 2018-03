¡Batacazo del Sevilla! Vence 1-2 al Manchester United y lo elimina de Champions

Superando todos los obstáculos, Sevilla dio la gran sorpresa en Old Trafford al vencer por 1-2 al Manchester United y dejarlo fuera de la Champions League, gracias a un doblete de Ben Yedder.

Por primera vez ganaba el Sevilla en casa de los rojos y ¡que manera de estrenarse! Fue titular Muriel y aunque no tuvo muchas opciones claras, celebró el paso a cuartos de final.



Fue un primer tiempo que premió la disciplina del Sevilla, equipo que comenzó animado en ataque y fue diluyéndose, sin perder eso sí el orden en la marca.



Al 8 tuvo el Sevilla una primera opción, un cabezazo desviado de Correa y al 27 apareció Muriel en escena: taco de Vásquez, Sarabia para el colombiano y este último remató muy cruzado, sin llegar a hacer daño.



Quería sacudirse el United, especialmente a través de Lingard, pero no daba espacios el Sevilla. Sería Fellaini el primero en encontrar un callejón al 37, pero con todo su cuerpo rechazó el arquero Rico su remate.



En el complemento, Sevilla salió animado y tuvo el primero al 47 cuando un impecable quite de Bailly a Correa salvó su arco.

Al 50 se salvó Sevilla en una gran salida de Lingard que alcanzó a desviar el balón con los dedos, casi milagrosamente.



Al 56 hubo una acción en cada arco: lo intentó Alexis con un puntazo en el área para el United y en el área de en frente de nuevo Bailly anuló a Muriel en una gran salida por derecha, pero se venía cayendo el colombiano y no pudo resolver.



Al 71 lo intentó de zurda Pogba pero se le fue apenas abierto. Entonces llegó Ben Yedder al juego y se tuvo que ir, sin lgorar la meta de hacerle gol al United, el colombiano Muriel.



Dos minutos tardó el francés en vencer De Gea por primera vez con un remate furioso al que De Gea, con toda su envergadura, no logró llegar.

Se esperaba una reacción inmediata del United, pero al 77 logró Sevilla ampliar la ventaja: un cabezazo de Ben Yedder provocó el error del arquero, quien quiso enviar el remate por arriba pero falló y se le coló el balón en su arco.



Se perdió el descuento Smalling al 79 y Lukaku en una jugada casi idéntica (81) por derecha pero también se salvó del tercero de Ben Yedder y del Sevilla el United. ¡Necesitaba tres goles el rojo para avanzar!



Al fin descontó Lukaku al 83, un hermoso gol a pesar de que le cometían penalti. Y se perdía el triplete Ben Yedder al 91.



No pasó mucho más en el tiempo de descuento, falló De Gea en la vuelta después de haber sido figura en la ida y Manchester United se despidió de la Champions en su propia casa por culpa de un Sevilla entregado, luchador, disciplinado y convencido de que podía dar el gran golpe.