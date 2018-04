Un 'clásico' y dos 'tapados' en semifinales de la Champions League

El clásico europeo que a lo largo de la historia han dado forma el Real Madrid y el Bayern Múnich y dos equipos que, inicialmente, apenas eran considerados como aspirantes, el Liverpool y el Roma, componen el cartel competitivo del penúltimo escalón de la Liga de Campeones, con Kiev como objetivo.

Las semifinales de la máxima competición continental entran en escena esta semana. Un conjunto español, un alemán, un inglés y un italiano pujan por el éxito en el torneo. Veintidós Copas de Europa se acumulan entre los semifinalistas de la presente edición. Las doce ganadas por el Real Madrid, vigente campeón, más las cinco del Bayern y otras tantas del Liverpool.



El Roma llegó a ser finalista, en 1984, pero perdió su ocasión precisamente ante los 'reds'. La carrera hacia la final arrancará el próximo martes, en Anfield, entre el Liverpool y el Roma.



El único representante de la Premier, dominador del fútbol del Viejo Continente entre el final de los 70 y el inicio de los 80, jugará una semifinal de la Champions por primera vez en una década.



El conjunto del alemán Jürgen Klopp, que superó al Manchester City en cuartos, está entre los cuatro mejores del torneo por décima vez en su historia. No llegaba tan lejos el Liverpool desde la temporada 2007-2008, cuando padeció su segunda derrota en las semifinales. El Liverpool solo piensa en Europa. El pasado sábado se relajó ante el West Bromwich en cuanto tuvo una ventaja de dos goles firmados por Danny Ings y por el hombre de moda, el egipcio Mohamed Salah. El choque terminó en empate. Un paso atrás del cuadro de Klopp en su intención de ser segundo en la Premier.



El Roma, por su parte, jugará una semifinal por segunda vez en su historia. La anterior la ganó y llegó a la final, la única que ha disputado. Pero cayó ante el Liverpool, precisamente, en el Olímpico. El duelo del martes rememorará aquél enfrentamiento. Una revancha para el representante italiano, que ganó con claridad al SPAL (0-3), gracias a un autogol de Francesco Vicari y al acierto de Radja Naingolan y Patrik Schick, que le asientan tercero en la tabla. Es la revelación del torneo el cuadro de Eusebio Di Francesco, que eliminó al Barcelona en cuartos de final.



El miércoles, en el Allianz Arena, será el reencuentro entre el Bayern Múnich y el Real Madrid. Un nuevo episodio en el choque que más se ha jugado en el fútbol europeo. Será el vigésimo quinto duelo entre ambos y el séptimo en una semifinal de la máxima competición continental.



El Bayern Múnich, campeón con autoridad una vez más de la Bundesliga y que el pasado sábado ganó sin sobresaltos en Hannover (0-3) con la aportación de Thomas Muller, Robert Lewandowski y Sebastian Rudy, pretende enterrar el maleficio del fútbol español.



El campeón germano se despidió de la Champions en las cuatro últimas temporadas por culpa de un rival español, incluida la del año pasado, con los cinco goles en total de Cristiano Ronaldo. En dos de ellas tuvo culpa el Real Madrid. El Barcelona y el Atlético de Madrid también dejaron en el camino al Bayern. En el ejercicio anterior ambos conjuntos coincidieron en los cuartos de final. El equipo de Zinedine Zidane ganó 1-2 en Múnich y 4-2 en Madrid, en la prórroga.



Será el cuarto enfrentamiento a doble partido en las siete temporadas recientes. Dos las ganó el Real Madrid. Una el Bayern. En total, acumulan once eliminatorias, siempre en este torneo. El representante español salió airoso de seis. En cinco se impuso el cuadro germano, que tiene mejores números en semifinales (sacó adelante cuatro de seis).



El Real Madrid, que no jugó este fin de semana, llegará al Allianz con una semana de descanso para afrontar su octava semifinal consecutiva y con Cristiano Ronaldo en racha. El portugués ha sido el azote del Bayern en las últimas ocasiones. Acumula siete goles en los últimos tres duelos y nueve en seis partidos. El Bayern ha alcanzado seis en sus siete años recientes.