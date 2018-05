Gol de James no hizo el milagro: 2-2 del Bayern y final para R. Madrid

Sufrió, se complicó, dudó, pero al final el Real Madrid logró clasificar a una nueva final de Champions League tras eliminar al Bayern Múnich, que igualó 2-2 en el Bernabéu pero no pudo evitar el resultado global de 4-3 a favor de los españoles.



Trepidante fue el juego desde el inicio. El primer gol llegó a penas al minuto 3, tras una falla en el rechazo Ramos y de atrás apareció Kimmich para definir. El mismo protagonista abría el marcador, igual que en Múnich.



Pero fue despertando el Madrid, que al minuto 6, en un laboratorio, cobró abierto a la izquierda a Benzema y no pudo conectar Cristiano Ronaldo.

El empate del Real Madrid fue un gol reconciliador de Benzema, al minuto 10: asistencia de Marcelo impecable y el francés, en el Bernabéu, lavaba su imagen.



Pedían al 16 una falta contra Lewandowski en el área que no sancionó el juez y se perdía James el segundo tanto del Bayern debajo del arco, cuando la pelota se estrellaba en su mágica zurda y tomaba vuelo. ¡Increíble!



El primer remate a puerta de Cristiano Ronaldo fue al 37, pero corrió bien su palo el portero Ulreich. No sospechaba la noche oscura qua caería sobre él después.



Y sobre el final del primer tiempo, vino la polémica: centro de Kimmich y Marcelo detuvo la pelota con la mano dentro del área. Clarísimo. Evidentísimo. No, no fue penalti.



Y para el inicio del complemento, el partido, que era abierto e intenso, empezó a ser tortura para el arquero Ulreich: Indeciso en la salida, se la regaló a Benzema, para su definitiva reconciliación con su público y el castigo, inmerecido, para el Bayern, cuando apenas empezaba el partido. Cada vez se alejaba más la hazaña para los alemanes…



Al 50 salvó Navas el clarísimo intento de Alaba y ya no tuvo tanta suerte al 63, cuando apareció James para tomar un rebote en el área y definió por entre las piernas de su amigo. No celebró, como prometió. Pero devolvió a su equipo al partido, sin duda.



Al 74, Tolisso de frente a Navas, y el costarricense salvó y al 75 de nuevo lo probó James, ahora con victoria para el portero.



De cabeza tuvo Müeller el 2-3 que emparejaba la serie, pero se perdió. Y así se fue el tiempo, con los rojos sobre el área blanca, soñando hasta el pitazo, luchando con uñas y dientes por un gol más, con Navas emergiendo de figura.



Al final, no pudo ser para el Bayern y ya James no estaba en la cancha (salió por Javi Martínez) y de cabeza se lo perdía Hummels y… Los blancos aseguran el tiquete a la final de Kiev y desde ya son favoritos para lograr un nuevo récord: la tercera corona europea consecutiva.