Cristiano 'conquistó' Italia: marcó de chilena en el 0-3 del Real sobre Juventus

Real Madrid dio un golpe de autoridad en Turín y derrotó por 0-3 a la Juventus en el partido de ida de los cuartos de final en la Champions League. Cristiano Ronaldo 'conquistó' Italia y marcó los dos goles del conjunto español. Además, la segunda anotación del portugués fue una obra maestra de chilena.

El '7' no le dio ventajas a la Juventus y marcó el primer gol del partido al minuto 3 de la primera parte. Real Madrid empezó con autoridad el encuentro y se adueñó del balón en los primeros minutos tras irse arriba en el marcador.



Sin embargo, al minuto 20, el conjunto italiano despertó y llegó con mayor peligro al arco de Keylor Navas. Gonzalo Higuaín tuvo una inmejorable opción de gol, que sacó de manera espectacular el guardameta costarricense.



Por otro lado, Paulo Dybala también seguía intentando y remató de tiro libre en dos ocasiones, al 31 y 37, pero ambas opciones se fueron por encima del travesaño. Los dirigidos por Allegri no encontraban cómo hacerle daño a los de Zidane, que aguardaban sólidos en el fondo.



Además, finalizando el primer tiempo, Real Madrid buscó de nuevo y llegó con facilidad al arco de Buffón, que vio pasar el remate de Toni Kroos estrellándose en el travesaño. Sin más, finalizó la primera mitad.



La segunda mitad parecía que iniciaba con un mejor Juventus que probó, de nuevo con Dybala, por la vía de los tiros libres y remates desde afuera del área. Sin embargo, no había una claridad al momento de definir.



Pero Cristiano Ronaldo decidió terminar el partido, él solo, y empezó su conquista en Italia. El portugués, a su mejor manera, recibió un centro de Marcelo y mandó a guardar el balón con una chilena impresionante que significó el 0-2 a favor de los merengues.

Tremendo gol de Cristiano Ronaldo para el segundo del #RealMadrid ¡Una verdadera obra de arte! 👌👏👏 pic.twitter.com/5efiYffSpl — ABC Deportes (@ABCDeportes) 3 de abril de 2018

Tan impresionante fue la pirueta, que la hinchada presente en el estadio, de Juventus, aplaudió al jugador tras un gran gol. El '7', humildemente, les pidió disculpas y los saludó.



Pero ahí no iba a terminar la jerarquía del Real Madrid, Marcelo, quien merecía su gol, recibió un pase filtrado y definió de gran manera, en una especie de sobre pique, contra Buffón, que no tuvo nada que hacer frente al brasileño, lo que significó el 0-3 para los blancos.



Para finalizar, y dar el encuentro por liquidado, Paulo Dybala tuvo una fuerte entrada contra Isco y salió expulsado del partido, por lo que tampoco irá a España para enfrentar al partido de vuelta.



Juan Guillermo cuadrado entró al minuto 74, pero no tuvo oportunidad de hacer algo para lograr cambiar el marcador, o aunque sea, anotar el descuento.



Con una llegada final del Real Madrid, de Cristiano nuevamente, el conjunto de Zidane volvió a hacer temblar el arco de Buffón, pues el esférico pegó en el travesaño. Sin más, con una contundente victoria de los merengues, los blancos se llevaron una superior ventaja para España. El partido de vuelta será el miércoles 11 de abril a la 1:45 p.m.