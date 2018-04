'Contra Bayern saldremos pensando que estamos 0-0': Sergio Ramos

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, recordó lo aprendido frente a Juventus en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones, cuando estuvieron cerca de dejar escapar una ventaja de tres goles de la ida, y aseguró que contra el Bayern deben "enfocar el partido como si fuera empate a cero".

"Después de la experiencia en los últimos resultados en cuartos de Champions, de lo malo se aprende. Un toque de atención a tiempo es bien recibido y a pesar del buen resultado de Múnich, pienso que lo más importante es enfocar el partido desde el empate a cero. Queremos defender el título y volver a ganar al Bayern", dijo.



El capitán madridista no entró a ningún tipo de provocación en declaraciones que han llegado desde Múnich. "Tenemos el máximo respeto a todos, me es indiferente los comentarios que hagan. El Bayern tiene nuestro respeto, nosotros somos de hablar en el campo". "La historia del Real Madrid es imborrable, el que tenga dudas que tire del archivo y mire los últimos resultados que muestran nuestro gran papel en enfrentamiento directos. No nos confirmamos con haber ganado en Múnich, queremos reivindicarnos y partiremos como si fuéramos 0-0", añadió.



La ventaja de un gol, que cosechó el Real Madrid en Múnich, deja a los de Zinedine Zidane la opción de explotar un contragolpe en el que Ramos recordó son expertos. El camero destacó la cualidad que ha desarrollado su equipo para acabar imponiéndose en todas las eliminatorias europeas, aunque se vea en cualquier apuro.



"Es una de las virtudes del Real Madrid actual, a pesar de todos los rivales que hemos tenido enfrente. Podemos hacerle daño al Bayern como en la ida, cuando con 1-1 tenía que ir a ganar y nosotros a la contra hicimos mucho daño", afirmó.



"Nos hubiese gustado marcar alguno más, pero nos llevamos un resultado muy bueno. El planteamiento de este martes va a ser muy similar, ellos tienen un resultado en contra y tienen que ir por el partido. A la contra somos letales y hay que mantener la seguridad defensiva que mostramos en Alemania", agregó.



Terminó dedicando elogios al trabajo de Zinedine Zidane. "Los resultados hablan solos por Zizou, me rindo en halagos ante la realidad. Es un grandísimo entrenador y estamos orgullosos de que sea él quien lidere este barco. A pesar de sus pocos años de entrenador, siempre cuestionado, ha callado muchas bocas con su palmarés. Ojalá pueda seguir mucho tiempo y podamos disfrutar de sus conocimientos y forma de liderar el grupo".