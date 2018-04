Real Madrid, a cuidar el resultado frente a un Bayern Múnich herido 

Real Madrid y Bayern Múnich se miden en el partido de vuelta por la semifinal de Champions League a la 1:45 p.m. El partido definirá el clasificado a la gran final y el resultado global va a favor de los españoles por 2-1, resultado favorable que tendrán que defender en su casa: Santiago Bernabéu.

Kiev espera a uno de los dos grandes favoritos al título, cruzados por el destino nuevamente en una eliminatoria grandiosa, el clásico del fútbol europeo, que el Real Madrid cambió de dirección en su historia reciente. Ha intercambiado el papel de bestia negra ganando los seis últimos enfrentamientos, conquistando tres ocasiones seguidas el Allianz Arena.



El 1-2 de la ida gracias a la remontada con goles de Marcelo y Marco Asensio sitúan en un escenario favorable a un Real Madrid que aprendió una lección en cuartos de final. Llegaba con tres tantos de ventaja de Turín y acabó sufriendo ante el Juventus para firmar un pase agónico gracias a un penalti en la última jugada del partido. Provoca que el mensaje de Zidane sea claro a sus jugadores: "salir a ganar".



No quiere especulaciones, que su equipo recule ni haga cálculos. La temporada está en juego en 90 minutos en un Santiago Bernabéu que vivirá otra noche mágica europea, con un ambiente en las gradas que han alentado técnico y jugadores para lograr el impulso definitivo. A la gran cita llega Zidane con un par de condicionantes en su equipo titular tras la ida. En Múnich cayeron lesionados Dani Carvajal e Isco Alarcón.



El primero deja una situación compleja en el lateral derecho, con Nacho sin ritmo tras un mes de baja y con solo dos entrenamientos con el grupo y Lucas Vázquez como parche de urgencia ya que la solución natural, Achraf, no cuenta con la confianza de su entrenador para los encuentros de enjundia. En el caso de Isco tiene muy complicado jugar por el esguince de hombro que sufre y si lo hace tendría que ser infiltrado.



La estadística está de parte de un Real Madrid que firma el récord de ocho semifinales de Liga de Campeones consecutivas y lleva sin perder en el Santiago Bernabéu en esta ronda desde 2011, cuando cayó ante el Barcelona en medio de la polémica tras una expulsión de Pepe.



Desde la temporada 2000/2001 no gana en el Bernabéu el Bayern, cuando se impuso con un solitario gol del brasileño Giovane Elber. El recuerdo del año pasado, sin embargo, cuando se llegó a Madrid con el mismo resultado, da cierta esperanza al club bávaro. Al final superó el Real Madrid la eliminatoria, pero el conjunto alemán, tras haber perdido 1-2 en Múnich, logró forzar la prórroga y se sigue preguntando lo que habría pasado si no se hubiese quedado en inferioridad por la expulsión de Arturo Vidal, una de las grandes bajas ahora.



A la baja del chileno se agregan, como en la ida, las de Kingsley Coman y Manuel Neuer, y las nuevas ausencias de peso de Arjen Robben y Jerome Boateng por lesiones musculares. David Alaba, que también se perdió la ida, es duda, pero existe la esperanza de que pueda regresar al equipo en su posición de lateral izquierdo. Un error de su sustituto, Rafinha, regaló el segundo tanto a Asensio y marcó el duelo de Múnich.



Alineaciones probables:



Real Madrid: Keylor Navas; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vázquez; Cristiano Ronaldo y Benzema.



Bayern: Ulreich; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba o Rafinha; Javi Martínez; Thiago, James; Müller, Ribery; Lewandowski.



Árbitro: Cüneyt Çakir (TUR).



Estadio: Santiago Bernabéu.



Hora: 1:45 p.m.