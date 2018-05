Real Madrid podría clasificar a tres finales consecutivas de Champions

Real Madrid, actual defensor del título de Champions League, se medirá este martes al Bayern Múnich en el juego de vuelta de la semifinal, que está ganando 2-1, en el estadio Santiago Bernabéu. El equipo español tiene el objetivo de retener la corona, así que de clasificar a la final se convertiría en el primer club en alcanzar tres finales consecutivas en la Copa de Europa por segunda vez.

Superar a los alemanes será mucho que satisfactorio: será histórico. Solo seis equipos, incluido el Madrid, han disputado tres finales consecutivas, pero ningún club lo ha conseguido en dos ocasiones.



Justamente el merengue fue el primero. Y no solo disputó tres finales, si no que siguió de largo y jugó 5 definiciones consecutivas: entre 1956 y 1960, el Real Madrid jugó las finales de la Copa de Europa y se coronó en todas.



En 1961, el Benfica de Portugal acabó con la racha del Madrid e inició la suya: en 1962 y 1963 también llegó a la final; ganó las dos primeras y perdió la última, con el AC Milan.



Hasta la década de los 70’s volvió a verse un finalista europeo por tres ediciones consecutivas. Fue el Ajax holandés, que ganó las Copas de 1971, 1972 y 1973. Al año entrante, en 1974, el ciclo de tres finales fue para el alemán Bayern Múnich, y fueron tres coronaciones (74, 75 y 76) para los bávaros.



Pasaron los años ochenta y no hubo tal registro en las finales. Pero en los 90’s dos equipos completaron tres finales seguidas: AC Milan -1993, 1994 y 1995-, con un solo título, y la Juventus (1996, 1997 y 1998), que también celebró una sola vez.



El equipo turinés, tenía precisamente en sus filas a Zinedine Zidane en su mejor época de futbolista; ahora, ‘Zizou’ podría repetir ese honor de tres finales disputadas pero ahora como técnico.