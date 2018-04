Juventus vs. Real Madrid: la reedición de la última final, duro examen para el rey de Europa

El Real Madrid pone en juego su temporada ante el Juventus, una vez superado el duro escollo del PSG, en la reedición de la última final de la Liga de Campeones, la de la conquista de la duodécima, con su último verdugo en eliminatoria y que le eliminó en los cuatro últimos precedentes.

Ante el equipo en el que la actual generación madridista se convirtió en leyenda en Cardiff con la duodécima Copa de Europa, el primer club que reedita título en Liga de Campeones.



En un duelo que se ha convertido en el segundo clásico de Europa, tras el Real Madrid-Bayern Múnich, el conjunto de Zinedine Zidane pondrá nota a su temporada, sin opciones en Liga y eliminados de Copa, con todas las esperanzas puestas en su competición fetiche.



El dominador absoluto del fútbol italiano en su última época trae al madridismo los buenos recuerdos de las dos finales ganadas, la de 1998 en Amsterdam con el tanto de Pedja Mijatovic y la goleada en Cardiff en uno de los mayores recitales que se recuerda en una final (1-4).



Pero también tiene pasajes oscuros, siendo el Juventus el último equipo que eliminó al Real Madrid en 'Champions', en las semifinales de 2015 y saliendo victorioso de los enfrentamientos en las cuatro últimas eliminatorias europeas.



El equipo de Zinedine Zidane vuelve a encomendarse a su líder, el portugués Cristiano Ronaldo, que siempre marcó al Juventus con el Real Madrid. Sus siete goles en cinco partidos le convierten en la gran pesadilla del conjunto transalpino y especialmente del veterano Gianluigi Buffon al que se le agota el tiempo para la conquista del título que le falta, la Liga de Campeones.



Con todo enfocado para optar a la tercera 'Champions' consecutiva en la casa blanca y una clara transformación del equipo en las grandes citas, Zidane podrá alinear su equipo de gala en Turín. El técnico salió victorioso del exigente duelo ante el que se presentaba como heredero al trono, el PSG, y llega a la cita tras asegurar que seguirá la próxima temporada aunque la actual terminase sin la conquista de un título grande.



En la eliminatoria ante el PSG la BBC dejó de ser intocable y uno de sus integrantes, el galés Gareth Bale, cambió su rol para ser suplente. Su presencia, la de Isco Alarcón, Lucas Vázquez o Marco Asensio, es la gran duda por despejar en el once de Zidane, en función del partido que desee jugar el técnico francés.



Tiene diez fijos y el undécimo elegido podría ser Isco Alarcón si el deseo es aumentar presencia en el centro del campo más posesión de balón. Su exhibición con la selección española y no forzar ante la UD Las Palmas, son pistas que le hacen perfilarse como el favorito pero si Zidane quiere correr y golpear al contragolpe la opción sería Bale. Con menos opciones quedan dos jugadores que han cambiado la cara del Real Madrid, Lucas y Asensio, para lo que la apuesta tendría que ser por extremos.



Mientras, el Juventus, sin el bosnio Miralem Pjanic ni el marroquí Medhi Benatia sancionados, buscará imponer la ley de su estadio, donde lleva 27 partidos europeos sin derrotas, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.



El Juventus Stadium es el auténtico fortín del conjunto "bianconero", que solo perdió uno de los últimos 75 partidos disputados en casa, entre todas las competiciones. Estará completamente lleno y la "Vecchia Signora" buscará confirmar sus estadísticas favorables en las eliminatorias de ida y vuelta contra el Madrid, que le vieron salir ganador en las últimas cuatro ocasiones, en 1996, 2003, 2005 y 2015.



Los turineses no podrán contar ni con Pjanic ni con Benatia, de baja por acumulación de tarjetas amarillas, y están además pendientes de las condiciones del brasileño Álex Sandro y del croata Mario Mandzukic, ambos tocados.



En este contexto, Allegri debería apostar por un 4-3-3 en el que Mattia De Sciglio, Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, completamente recuperado de su problema muscular, y el ghanés Kwadwo Asamoah formarán la línea defensiva, por delante del meta Buffon. El propio Asamoah sale con ligera ventaja sobre Álex Sandro ya que el brasileño hizo un entrenamiento blando el domingo para no arriesgar en su recuperación de un problema muscular sufrido a finales de marzo con su selección.



Sin Pjanic, Allegri apostará por un centro del campo más "abrigado", con el alemán Sami Khedira, el francés Blaise Matuidi y uno entre Claudio Marchisio, importante para crear juego, o el uruguayo Rodrigo Bentancur, que garantiza un intenso trabajo defensivo.



En la delantera, será la hora de la denominada "HD", formada por los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, que suman 22 goles cada uno en esta campaña, acompañados por el brasileño Douglas Costa. Este esquema es el más probable por los problemas físicos de Mandzukic, aunque de recuperarse el croata, Allegri podría alinear un 4-2-3-1, quitando a un medio para dar paso al exdelantero del Atlético Madrid.



No será un partido más para Higuaín, que marcó 121 goles en los siete años pasados en el Real Madrid, ni para Sami Khedira, que fue campeón de Liga 2012 y campeón de Europa 2014 en su etapa con los blancos. El "Pipita" estará acompañado en la delantera por un Dybala en gran forma, que marcó un golazo el sábado en el duelo liguero ganado 3-1 contra el AC Milan y que busca lucirse para convencer al seleccionador argentino, Jorge Sampaoli, para que le de una plaza en el próximo Mundial.



En su historia, el Juventus ganó ocho veces al Real Madrid, con dos empates y nueve derrotas, mientras que sus números contra rivales españoles ven 19 triunfos, quince empates y 22 derrotas. Un solo triunfo madridista en Turín y data de 1962, cuando Alfredo Di Stéfano marcó en la ida de cuartos del torneo (0-1).



Alineaciones probables



Juventus: Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Douglas Costa e Higuaín.



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Cristiano Ronaldo y Benzema.



Árbitro: Cüneyt Çakir (TUR).



Estadio: Juventus Stadium.



Hora: 1:45 p.m.