Prensa italiana destaca 'rabia' de Juventus tras juego contra Madrid

La prensa italiana destaca la rabia de la Juventus, con las duras declaraciones del portero, Gianluigi Buffon, y del presidente del club, Andrea Agnelli,

por el penalti concedido en el último minuto que permitió clasificarse al Real Madrid para la semifinal de la Champions League.

El más crítico es el diario 'Corriere dello Sport' que titula en su portada: "Qué robo" y "penalti inexistente" y destaca las declaraciones de Buffon, que dijo que el "árbitro se tenía que avergonzar", mientras que Agnelli aseguraba que se "ha penalizado a todos los equipos italianos".



A excepción del diario deportivo romano, el resto de los periódicos no comentan si fue o no penalti y se dedican a destacar la dura broma que el destino gastó a la Juventus y su furibunda reacción. El milanés 'Gazzetta dello Sport' titula: "Juve furibunda" y "la Rabia y el orgullo" para describir el estado de ánimo del equipo turinés, tras el encuentro con el Real Madrid y el penalti convertido por Cristiano Ronaldo en el minuto 97.



Más moderado, el rotativo deportivo de Turín 'Tutto Sport' que eligió como título "Una Juve inmensa. Así no" para contar la eliminación de la Liga de Campeones. Para el diario 'Corriera della sera, Juventus sale de la competición europea "con la cabeza bien alta" tras el encuentro en el que "rozó la hazaña" y también destaca las acusaciones del guardameta italiano, que calificó de "animal" al árbitro del encuentro.



'La Repubblica' habla de "la crueldad" del fútbol que ha hecho "enfurecer a la Juventus. "La Juve más bella", titula el diario de Turín y 'La Stampa que subraya que el equipo se quedó a nada de hacer historia. También el diario turinés destaca las palabras de Buffon contra el árbitro en las que asegura que "no tuvo personalidad".