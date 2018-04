'Nadie cree en la remontada, pero nos queda un partido': Guardiola

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, lamentó este miércoles la contundente goleada sufrida por su equipo a manos del Liverpool (3-0), una derrota "que habla por sí sola", y aseguró que intentará "convencer a los jugadores" de la que remontada es posible.

Los citizens se inclinaron en Anfield frente a los 'Reds', que marcaron sus tres goles en la primera mitad, y necesitan un milagro la semana que viene en el Etihad Stadium de Manchester para estar en el sorteo de semifinales de la Liga de Campeones.



"Al comienzo del partido demostramos que teníamos mucha personalidad y lo estábamos haciendo muy bien. Pero en la Champions League, si llegas dos veces y marcas dos goles, es muy complicado", dijo Guardiola tras el choque.



"El primer tanto es error nuestro. El segundo fue un gol fantástico. Conseguimos reaccionar en la segunda parte y lo hicimos bien. Necesitábamos un gol, pero no lo hicimos. No tengo quejas. Ahora nadie cree que podemos hacerlo, pero nos queda un partido", añadió el técnico español.



Los goles de Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain y Sadio Mané en la primera mitad condenaron al City, líder destacado de la Premier League, a una dura derrota que lo deja con pie y medio fuera de la Liga de Campeones.



"Vamos a intentar mañana convencer (a los jugadores) de que podemos pasar; tenemos 90 minutos más en nuestro estadio. Creo mucho en mi equipo. El resultado es muy duro, no podemos negarlo, y habla por sí solo", comentó Guardiola.



"Tenemos que jugar con la emotividad. Lo tenemos perdido, nadie cree en ello, así que internamente nos diremos que podamos creer. Lo primero es el partido contra el (Manchester) United en casa y luego el del Liverpool. Veremos qué sucede. Sabemos que es complicado, pero nosotros creemos", añadió el de Santpedor.