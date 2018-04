'Show de Mo' deja a Liverpool a un paso de Kiev, según prensa inglesa

La prensa inglesa destaca este miércoles de forma unánime al "espectacular" e "imparable" Mohamed Salah, autor de dos goles y dos asistencias en la victoria 5-2 de anoche del Liverpool sobre el Roma que dejó a los 'Reds' "a un paso de la final de Kiev".

"Salah el imparable", titula el diario The Daily Telegraph en su sección deportiva junto a una imagen del futbolista egipcio pidiendo perdón a los aficionados del Roma, su exequipo, tras uno de sus dos tantos.



"El talismán marcó dos goles y dio dos asistencias, pero un doblete del Roma a última hora los mantiene vivos en la eliminatoria", añade el matutino. The Times también dedica su primera página de deportes al '11' del Liverpool y dice que el equipo de Jürgen Klopp es "imparable (cuando Salah está en el campo)".



"Imparable (cuando Salah está en el campo)", publica el diario acompañado de una instantánea de los jugadores 'Reds' abrazando a la estrella africana. "El Liverpool destroza al Roma, pero recibe dos goles cuando el egipcio es sustituido", apunta.



Por su parte, el matutino The Guardian asegura que los "'Reds' tienen el timón de la eliminatoria" gracias a un "Salah sensacional", pero que el conjunto italiano "todavía guarda esperanzas".



El tabloide Daily Mail y el diario gratuito Metro coinciden en su titular y hablan del "Show de Mo": "Un Salah sensacional inspira la goleada del Liverpool", publica el primero, mientras que el segundo dice que el africano "brilló en un triunfo espectacular" de los de Klopp.



También el sensacionalista The Sun se ha rendido este miércoles a la figura del 'faraón' y en su sección deportiva publica que Salah "destrozó a su antiguo club para dejar a los 'Reds' a un pasito de la final de Kiev".