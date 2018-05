Mané, Firmino y Salah: el tridente letal de Liverpool para la final

El tridente letal del Liverpool que estará en Champions, como en toda la temporada, será de Sadio Mané, Roberto Firmino y Mohamed Salah. Los tres jugadores han tenido una brillante campaña al frente de los reds, que no han extrañado a Coutinho. Este sábado, los tres atacantes buscarán darle a los ingleses el sexto título de Champions League en la final frente a Real Madrid, en Kiev.

91 goles han sido el resultado de una gran temporada por parte de los jugadores ofensivos. Además, los tres futbolistas estarán con su selección en el Mundial. Mané con Senegal, Firmino con Brasil y Salah con Egipto.



De estos 91 tantos, el egipcio marcó 32 en Premier, quedando como goleador del campeonato inglés. En la Champions, torneo de este sábado, anotó 10 goles y uno en la fase clasificatoria, que no se cuenta en la tabla de este torneo. Finalmente, marcó un solo gol en la Copa FA.



Por su parte, Mané puso 10 anotaciones en la Premier League y nueve en Champions, siendo su cuota para la zona ofensiva del conjunto rojo de Inglaterra.



Firmino, por su parte, marcó 15 goles en la Premier League y dos en la Copa FA. El brasileño lleva las mismas anotaciones que su compañero, Salah, en Champions League, pues ha logrado anotar 10 tantos en la Liga de Campeones.



¿Se fue Coutinho?, pues Liverpool no lo sintió. El brasileño se fue a jugar a Barcelona a inicio de año, dejando un importante hueco en la parte ofensiva. Sin embargo, el tridente tuvo una gran temporada y no dejó que los hinchas extrañaran a Coutinho, dejando en alto los nombres de Firmino, Salah y Mané.