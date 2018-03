Muriel, convocado por Montella para Manchester United vs. Sevilla, en Champions

El técnico del Sevilla, Vincenzo Montella, ha citado a veintitrés jugadores para la cita del martes en la Liga de Campeones ante el Manchester United, en Old Trafford, entre los que están todos los disponibles salvo Jesús Navas y el galo Sébastien Corchia, ambos laterales derechos, por lesión.



Después de un último entrenamiento antes de viajar este lunes a Inglaterra, el italiano ofreció este domingo la convocatoria para este histórico partido de vuelta de los octavos de la 'Champions', en el que los sevillistas, tras el 0-0 de la ida, lucharán por acceder por primera vez a los cuartos de este torneo bajo el formato actual -ya alcanzó esta fase en la Copa de Europa 1957-58-.



Tras la decepción de este sábado, al perder 0-2 con el Valencia y quedar a 11 puntos más el 'golaveraje' del objetivo de acabar cuarto y repetir puesto en la máxima competición continental, Montella ha decidido desplazar a Mánchester a veintitrés futbolistas, entre los que son bajas Navas, Corchia y el brasileño Paulo Henrique Ganso.



Según informó el Sevilla, los dos primeros siguen lesionados, por lo que el napolitano deberá de buscar una solución para cubrir el puesto de lateral derecho, ya que el mexicano Miguel Layún, que juega en esa demarcación, no puede disputar la Liga de Campeones al haberla jugado ya esta temporada con el Porto.



Tampoco viaja Ganso, que, por decisión técnica, sigue sin contar para el italiano desde que llegó al club a final de diciembre. Aunque Layún no puede disputar la 'Champions', el mexicano sí forma parte de la expedición sevillista para contribuir a hacer grupo ante este decisivo choque en el que el Sevilla puede hacer historia, siempre que haga bueno el 0-0 con el que acabó la ida.



Después del varapalo del sábado en Liga al caer contra su máximo rival por la cuarta plaza, el Valencia, que le aventaja ya en 11 puntos más la diferencia particular de goles (4-0 en Mestalla y 0-2 en el Sánchez Pizjuán), los sevillistas se ejercitaron este domingo en una sesión de recuperación para los que fueron titulares.