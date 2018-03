'Manchester-Sevilla es un partido especial, habrá que dar el máximo': Montella

El entrenador del Sevilla, el italiano Vincenzo Montella, calificó este lunes como "un partido de alto nivel" el que su equipo disputará el martes en el estadio del Manchester United y destacó que en este tipo de citas "debes mantener sus principios".

El técnico sevillista, en la sala de prensa del estadio Old Trafford antes del entrenamiento oficial de su equipo, insistió en que el equipo español "no va a jugar de manera diferente" a lo habitual y que la defensa será de cuatro futbolistas, con la incógnita "de decidir a los jugadores", en alusión a las tres bajas que acumula en el lateral derecho. Para esa zona, Montella tiene lesionado a Jesús Navas, al francés Sébastien Corchia y no puede inscribir al mexicano Miguel Layún, por lo que reconoció que las opciones pasan por cambiar a Sergio Escudero de lateral o utilizar a centrales como el argentino Gabriel Mercado y el danés Simon Kjaer, porque no tiene "muchas más opciones".



En cualquier caso, el entrenador del Sevilla destacó que el equipo debe "saber defender junto y bien y saber atacar bien cuando se pueda". Montella se refirió al partido de ida que se disputó en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán (0-0), al que calificó como "excelente" por parte de su equipo pese a que no pudo marcar.



"Ahora tenemos la continuidad de ese partido y otra oportunidad. Sabemos que el Manchester United le ha ganado últimamente al Liverpool, Chelsea o Crystal Palace y está en una buena racha", relató. Además, precisó que en su opinión el equipo que entrena el portugués José Mourinho no jugó de manera defensiva en Sevilla porque dispuso sobre el campo "muchos jugadores ofensivos" y cree que "mañana también saldrán jugadores ofensivos".



El italiano, que lleva dos meses y medio al frente del Sevilla tras la destitución del argentino Eduardo Berizzo, subrayó que el del martes "es un partido especial porque se puede entrar en cuartos de final por primera vez después de sesenta años" y que deberán "jugar al cien por cien" en un choque que auguró "duro y competido".



"Jugamos contra un grandísimo equipo, grandes jugadores y una sociedad de una grandísima historia. Sabemos que es un campo complicado y hay que dar el máximo", afirmó Montella, quien subrayó que también "el Sevilla tiene su identidad, su historia y su espíritu".



El técnico de la formación sevillana argumentó que en las últimas semanas el equipo "creo muchas oportunidades" y que por eso no está preocupado, aunque sí deseó que el martes frente al United estén "más concretos" ante la portería rival.



EFE