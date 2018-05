Marcelo: ‘Si digo que la pelota no pegó en mi mano sería mentiroso’

Con total naturalidad, Marcelo ha despejado todas las dudas en la jugada más polémica del duelo entre Real Madrid y Bayern Múnich, que clasificó al primero a la final de la Champions League.

“Si digo que la pelota no tocó mi mano sería un mentiroso… Me pegó en la mano, es verdad”, dijo el brasileño.



“¿Que si fue penalti? Eso no lo sé”, añadió el jugador. “Yo no hablo de los árbitros cuando es contra nosotros y tampoco cuando no”, explicó.



La jugada, muy protestada por los jugadores del Bayern, efectivamente fue un penalti clamoroso que extrañamente no fue sancionado.



Marcelo, sin embargo, prefirió celebrar la clasificación del Madrid a una nueva final y concentrarse sólo en ese partido en Kiev.