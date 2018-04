Liverpool vs Roma, duelo de 'matagigantes' en semifinal de Champions

Liverpool y Roma, dos equipos históricos aunque con escaso protagonismo en Europa en los últimos años, se enfrentan el martes en Anfield en el partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones, un choque, a priori, con menos nombre que el Real Madrid-Bayern de Múnich pero con el mismo premio: la final de Kiev.

El conjunto inglés, rey de Europa en cinco ocasiones -la última, eso sí, hace más de una década, en 2005, con Rafael Benítez en el banquillo-, buscará dar el primer paso hacia la que sería su séptima final de la máxima competición continental.



Los hombres de Jürgen Klopp, con su fútbol de "heavy metal", como él mismo lo describió, han ido deshaciéndose de rivales a base de goles hasta plantarse en la penúltima fase: Sevilla, Spartak de Moscú y Maribor en la fase de grupos, Oporto en octavos y Manchester City, el que era el favorito para muchos, en cuartos.



El equipo de Anfield, el único invicto del torneo, ha visto portería en la competición en 39 ocasiones (incluidos los partidos del 'play-off' de acceso) en 12 encuentros, por los 15 goles en 10 partidos de su rival de mañana.



Precisamente un ex 'romanista', el egipcio Mohamed Salah, nombrado el domingo por la noche mejor jugador del año en Inglaterra, lidera el ataque del cinco veces campeón, junto a un senegalés -Sadio Mané- y un brasileño -Roberto Firmino-, que conforman el temido tridente denominado como 'MSF'.



Después de repartir minutos el pasado sábado contra el West Bromwich (2-2) en la Premier League, un encuentro en el que dejaron escapar el triunfo en los últimos diez minutos, Klopp recupera mañana a su 'once de gala', con el capitán Jordan Henderson, quien se perdió la vuelta de cuartos de final por sanción, en el centro del campo, y la llamada 'MSF' arriba.



El técnico germano tiene tres ausencias de peso, los lesionados Adam Lallana, Joel Matip y Emre Can, que no se volverán a vestir de corto en lo que resta de temporada, pero recupera al central Dejan Lovren, 'tocado' la última semana.



Por su parte, el Roma se plantará mañana en Anfield con la voluntad de dar una nueva sorpresa tras su histórica remontada protagonizada contra el Barcelona en los cuartos. Tras ganar al Chelsea, eliminar al Atlético Madrid de la fase de grupos y superar a Shakhtar Donetsk y Barcelona en octavos y cuartos, respectivamente, el conjunto de la capital italiana se clasificó para unas semifinales de la Liga de Campeones que le faltaban desde 1984 y está decidido a prolongar su sueño europeo.



El equipo de Eusebio Di Francesco llega a esta gran cita en buen momento de forma, tras la contundente goleada 3-0 endosada el sábado al Spal de Ferrara en la Serie A, en la que logró, además, reservar a algunas de sus piezas clave. Descansaron el capitán Daniele De Rossi, el lateral derecho Alessandro Florenzi y, sobre todo, el delantero bosnio Edin Dzeko, máximo artillero europeo del Roma con seis goles, que tuvo una jornada de pausa tras disputar los 43 partidos precedentes.



El técnico romano decidirá entre este lunes y el martes si apostar por un 4-3-3 o por una línea defensiva de tres, que fue clave en la vuelta de los cuartos de final para eliminar al Barcelona. La sensación es que el preparador de los romanos terminará apostando por el 3-4-2-1, con el griego Kostas Manolas, el argentino Federico Fazio y el brasileño Juan Jesús que formarán la defensa por delante del meta brasileño Alisson Becker.



El centro del campo estará formado por De Rossi y el holandés Kevin Strootman, con Florenzi en el carril derecho y el serbio Aleksandar Kolarov, que no estuvo en Ferrara, en el izquierdo.



La principal duda de Di Francesco tiene que ver con quién alinear al lado del belga Radja Nainggolan y Dzeko en la delantera, ya que dispone de hasta cuatro alternativas: el argentino Diego Perotti, el turco Cengiz Under, el italiano Stephan El Shaarawy y el checo Patrick Schick. En este momento, Schick y Under salen con ventaja con respecto a los otros dos extremos, aunque Di Francesco todavía se tomará algunas horas antes de decidir a quién encomendarse para intentar marcar en Anfield.



Liverpool y Roma se han visto las caras en tres ocasiones en competiciones europeas, la última en la cuarta ronda de la ya extinta Copa de la UEFA en la temporada 2000/2001. La más importante fue, sin duda, la primera, cuando ingleses e italianos disputaron en 1984 en

Roma la final de la Copa de Europa, que cayó del lado de los 'Reds' por penaltis.



Alineaciones probables

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Oxlade-Chamberlain, Milner o Wijnaldum; Mané, Salah y Firmino.

Roma: Alisson; Manolas, Fazio, Jesús; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan, Schick y Dzeko.

Árbitro: Felix Brych (GER).

Estadio: Anfield (Liverpool).

Hora: 1:45 p.m.