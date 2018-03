Liverpool enfrentará a Porto en Champions en una serie prácticamente liquidada

El triunfo del juego de ida de los octavos de final dejó casi que sentenciada la serie entre Liverpool y Porto. El equipo inglés derrotó 0-5 al dragón en Portugal, con un ‘hat-trick’ del senegalés Sadio Mané y tantos de Mohamed Salah y Roberto Firmino. Así, el compromiso de este martes (2:45 p.m.) es de trámite, aunque los lusos no bajan los brazos en busca de una épica remontada.

En Liverpool no hay excesos de confianza, por el contrario, hay respeto por el rival y por la competición. Por eso, el técnico Jürgen Klopp decidió que su equipo no será muy alterno y contará con varias de sus principales figuras.



“Ganamos en la ida con autoridad, pero respetamos al Porto y a la competición y no haremos grandes rotaciones”, anunció el alemán, quien añadió: “Estamos invictos esta temporada en la Liga de Campeones y me gustaría que siguiéramos invictos el mayor tiempo posible. Eso ayudaría mucho”.



En Porto, mientras tanto, tratan de ver el vaso medio lleno, y quieren despedirse de la Champions con un triunfo histórico en Anfield y, por qué no, ir anotando goles que lo acerquen al resultado global para hacer renacer un sueño que parece imposible.



El equipo portugués viene de vencer al Sporting de Lisboa en la liga local y subió su ánimo. Aunque sabe que la Champions es a otro precio, que el resultado en contra es muy largo y que el Liverpool anda en un momento dulce con su tridente de ataque.



Alineaciones probables



Liverpool: Loris Karius; Joe Gomez, Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Alberto Moreno; Alex Oxlade-Chamberlain, Jordan Henderson, James Milner; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané.

D.T.: Jürgen Klopp.



Porto: Iker Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Iván Marcano, Diogo Dalot; Héctor Herrera, Otávio, Sérgio Oliveira; Jesús Corona, Vincent Aboubakar, Yacine Brahimi.

D.T.: Sergio Conceição.



Redacción Futbolred