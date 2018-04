Lesiones: el lastre del Bayern cuando enfrenta a Real Madrid

No fue sólo una mala noche la que vivió Bayer Múnich en el Allianz Arena, en la ida de la semifinal de la Champions League, que perdió 1-2 contra Real Madrid.

Fue una auténtica pesadilla: el rival hizo dos goles de visitante aun jugando a media máquina, cerrará la llave en el Bernabéu y llegará con todas sus fichas habilitadas, mientras que el Bayern tendrá al menos seis bajas y llegará con la moral en su punto más bajito.



Pero de todo lo que salió mal, sin duda las lesiones son el principal dolor de cabeza para el DT, Jupp Heynckes.



Robben se fue apenas a los 5 minutos de juego, afectado por un problema muscular. Y minutos después se fue Boateng, quien, según la prensa alemana, podría tener en riesgo incluso el Mundial de Rusia. Ambos están pendientes de ser valorados, pero es un hecho que el hueco que dejaron no será fácil de tapar.



Y si se suman los otros pacientes de la enfermería roja, el pánico empieza a cundir. Antes se habían lesionado Coman (lesión de tobillo, dos meses de baja); Alaba (molestias en el muslo, pendiente de evolución), Arturo Vidal (lesión de rodilla, ya terminó la temporada para él) y aunque el arquero Manuel Neuer (fractura en el pie) ha vuelto a entrenar, no está en los planes del Bayern… aunque sí en los de la Selección de Alemania.



Y es que la epidemia de lesiones ya es un aterrador fantasma para el Bayern cada vez que se mide al Real Madrid.



Hace un año, antes de la eliminatoria, ocurrió lo peor: Robert Lewandowski, con una lesión en hombro, se perdió el partido de ida y jugó con dolores la vuelta. Los centrales Jerome Boateng y Mats Hummels jugaron lesionados. Neuer llegó justo con una lesión en un pie que terminó agravándose en la vuelta y que lo tiene desde septiembre de 2017 alejado de las canchas.



Es verdad que en la última salida en Múnich ya Tolisso tuvo minutos, pero apenas está volviendo y no es una carta fija para el técnico Heynckes, quien ahora tendrá que echar mano del amor propio y el talento de los que quedan para buscar un triunfo en el Bernabéu que, con tantos antecedentes, ya tiene tintes de hazaña.